15-16 Haziran direnişinin 48. yıl dönümü: ‘Artık yeter’ deme günü

Kadıköy'de bir araya gelen DİSK ve bağlı sendikalar, '15-16 Haziranın ışığında ülkemize ve emeğimize sahip çıkacağız' dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 48. Yıldönümünde “15-16 Haziranın ışığında ülkemize ve emeğimize sahip çıkacağız” dedi. Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen DİSK ve bağlı sendikaların yöneticileri “İnadına sendika inadına DİSK”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği” sloganı attı. 15-16 Haziran direnişinde hayatını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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15-16 HAZİRAN TARİHİ BİR DİRENİŞTİ

Kitle adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuştu. 1970 yılında DİSK’in ve üye sendikalarının önüne oldukça yüksek bir baraj koşulu getirilmek istendiğini hatırlatarak, “DİSK işçi sınıfının üretimden gelen gücünü devreye soktu ve direniş kararı aldı. 15-16 Haziran doğrudan ekonomik hedefler dışında sendikal hakların savunulması için yapılan bir direniş olması nedeniyle emek tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir” dedi.

İŞÇİLERİ ‘TAMAM’ DEMEYE ÇAĞIRDI

“Bugün Türkiye işçi sınıfı için birkez daha ‘artık yeter’ deme günü” olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, “Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden biridir. Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye, Cezayir, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Suudi Arabistan ile birlikte işçi haklarının en kötü olduğu ülkeler arasında gösterilmiştir” dedi. Çerkezoğlu 24 Haziran genel seçimlerine ise şu sözlerle işaret etti: “16 yıldır ülkemizi sermayenin talepleri doğrultusunda emeğin en temel haklarını tırpanlayan iktidar, rejim değişikliğini bir an önce hayata geçirmek için baskın seçim seçim kararı almıştır. OHAL’den istifade ile grevlerin yasaklandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin gasp edildiği, imza toplamaktan meydanlara çıkmaya kadar her türden hak arama yönteminin baskı altına alındığı, mahkemelere başvurma hakkının bile kısıtlandığı ortamda işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşulları oldukça zorlaşmıştır. Bunu sürekli geriye götürenlere ‘Tamam’ demeye çağırıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Haziran 2018 15:42

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