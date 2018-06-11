Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş tutuklandı

Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Haber takibi yapmak için Şırnak kent merkezine giden Berzan Güneş, sabah saatlerinde polis kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında Iğdır Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi aracılığıyla Iğdır Sulh Ceza Hakimliği tarafından ikinci kez ifadesi alınan Güneş, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Güneş, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Güneş’in kamera ve fotoğraf makinesine de el konuldu.

4 Nisan’da ailesinin yaşadığı Iğdır’daki evlerine yapılan polis baskınında evde bulunamayan Berzan Güneş yerine babası Ahmet Güneş (68) gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında soruşturma açıldığı bilgisi alması üzerine Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade veren Güneş, savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştı. (Şırnak/MA)

Gazeteci Berzan Güneş'in evine polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:51

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