Gazeteci Berzan Güneş'in evine polis baskını

Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş'in evine polis baskını düzenlendi, 68 yaşındaki babası gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berzan Güneş’in evine polis baskını düzenlendi. Güneş’in olmadığı evde bulunan kitaplar gerekçe gösterilerek 68 yaşındaki babası gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berzan Güneş’in hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle Iğdır merkezde bulunan evine polislerce baskın düzenlendi. Uzun bir süre devam eden ev aramasının ardından polisler el koydukları bazı kitapları gerekçe göstererek Güneş’in 68 yaşındaki babası Ahmet Güneş’i gözaltına aldı. Gazeteci Güneş’in baskın sırasında evde bulunmadığı belirtildi. (Iğdır/MA)

Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarının evlerine polis baskını

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Nisan 2018 10:13

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