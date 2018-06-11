Çeşme’de jeotermale karşı yargıya gidilecek

Çeşme Kent Konseyinin çağrısıyla Ovacık Mahallesi’nde toplanan Çeşmeliler, JES'e karşı hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinin en verimli ovasında açılmak istenilen 9 jeotermal kuyu için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı tepkilere yol açtı. Çeşme Kent Konseyinin çağrısıyla Ovacık Mahallesi’nde toplanan Çeşmeliler, hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı.

‘YILDIRAMAYACAKLAR’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Yarımadası’nda yaşam alanlarına sistemli müdahale olduğunu belirterek, “Bizler de yaşam alanlarımıza yapılan müdahalelere direnmeye çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili üçüncü kez bir araya geliyoruz. Artık ‘Hukuk devreye girmelidir’ diyoruz. Bizi kimse yıldıramayacak. Yasal haklarımızı kullanarak direnmeye devam edeceğiz” dedi.

‘BÖLGE ETKİLENECEK’

Ovacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Koç da jeotermalin Ovacık Ovası’na büyük darbe indireceğini anlatarak “Kimseye bir şey sormadan ‘ÇED gerekli değildir’ dediler. Tarlalarımızı sulayamaz hale geleceğiz. Sadece tarım alanları değil, bütün bölge etkilenecek.”

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇILACAK

Avukat Şehrazat Mercan ise “‘Ben bu bölgede yaşıyorum ve zarar göreceğim’ diyenler, tapularıyla tapu yoksa kira belgeleriyle dava açabilirler” dedi. Konuyla ilgili Aydın’da açılan davaların bilirkişi raporlarını aldıklarını anlatan Mercan “Vekaletlerin de çıkarılmasının ardından yürütmeyi durdurma ve iptal davalarını açacağız. Bu aşamadan sonra rapor lehimize geldiğinde, ne kadar itiraz olursa olsun, biz genelde iptal kararlarını alıyoruz. Temyiz edilebilir. Temyize itirazlarımızı hazırlarız” dedi. Toplantıda hukuki masraflar için fon oluşturulmasına karar verildi. (İzmir /DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:32

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