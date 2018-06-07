Kılıçdaroğlu'dan tazminat açıklaması: Kararı veren hakim, hakim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete para aktarıldığı iddiasına ilişkin davada 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kararı veren hâkimi eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası iddialarına ilişkin 197 bin lira tazminata mahkum olmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "18 milyon dolara ne aldın? Bunların yanıtı yok. O kararı veren hakim de hakim değil zaten" dedi. CHP lideri, şöyle devam etti:



"18 milyon dolar gerçek mi? Gerçek. Man Adası’na para transferi oldu mu? Oldu. Man Adası’ndaki şirketin kuruluş bedeli 1 sterlin mi? 1 sterlin. Kendisi de itiraf etti bunu. E ne bu tazminat? Hangi gerekçeyle? Beni korkutmak için."

‘TALİMAT ALAN YARGIÇ, PARAYLA BENİ KORKUTACAĞINI SANIYOR’

Davayı Türkiye'de olmasa bile AİHM'de kazanacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bütün belgeleri doğru. Savcının yazısı var. Soruyor Halk Bankası’na ‘Bunlar size mi ait?’ ‘Evet bize ait.’ MASAK’a soruyor: ‘Bunlar doğru mu? Evet doğru.’ Bunlar ne için? Beni korkutmak için. Talimat alan yargıç, parayla beni korkutacağını sanıyor. Biz parayla, pulla korkmayız. Biz namuslu adamlarız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: PARA ÖDENMEYECEK, DURUŞMA DA KARAR DA HUKUKSUZ

Man Adası’ndaki bir şirkete para gönderdikleri iddiasıyla ilgili Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen manevi tazminat duruşması olaylı geçti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in hakimi protesto etmek için cübbesini çıkardığı ve duruşma salonunu terk ettiği öğrenildi.



Avukat Celal Çelik BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Man Adası üzerinden Genel Başkan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları tarafından 3 ayrı dava açıldı. Davalar 3 ayrı mahkemeye düştü. 3 mahkemenin hakimi de değiştirildi, bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık hakimler atandı. Bu hakimler yaklaşımları bilinen kişilerdi” dedi.



Hakimin delillerin toplanmasını reddetmesi üzerine reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Çelik şöyle konuştu:



“Reddi hakim kararından sonra, hakimin red ile ilgili görüşünü yazıp, işlem yapmaksızın üst hakime göndermesi gerekiyordu. Ama bu hakim talebimizi hukuka uymayan bir şekilde reddetti ve ivedilikle karar vereceğini söyledi.



Bunun üzerine hakimin objektif davranmayacağını, önceden hazırlanmış kararı vereceğini, hakimi tanımadığımı, kararın meşru olmayacağını belirterek hem tepki olarak hem de yargılamayı meşrulaştırmamak adına cübbemi çıkardım ve mahkeme salonunu terk ettim.”



Hakimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Çelik, “Bu para hiçbir şekilde ödenmeyecek, çünkü hukuksuz bir karar var” dedi.



Çelik tazminatın Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde yüksek olduğunu da kaydetti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 20:32

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