Hükümetin seçim öncesi ‘Kandil’ ısrarı sürüyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Bakın Afrin'i başlarına yıktık. Şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Tarsus’ta cami açılışına katıldı. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve hükümet üyeleri tarafından dile getirilen Kandil operasyonuna ilişkin konuşan Elvan, “Milletimiz istikrarın devamını, daha hızlı kalkınma ve daha güçlü yönetim istedi. Terörle mücadele kesintiye uğramasın istedi. Bakın Afrin'i başlarına yıktık. Şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız. Milletimiz birlik, huzur, istikrar, yatırımlarımızın, dev projelerimizin devamını istiyor. İnşallah 24 Haziran'da sizler gereğini yapacak mısınız?” dedi. (AA)

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