Danıştay üyesi, Muharrem İnce'yi hedef aldığı tweet'ini sildi

Danıştay Üyesi Aysel Demirel, Twitter hesabından, İnce'yi hedef aldı: Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız.

Danıştay Üyesi Aysel Demirel’in sosyal medya hesabından CHP’nin Cumhrubaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi hedef alması yüksek yargı üyesinin tarafsızlığını yitirdiği eleştirilerine neden oldu. Tepkiler üzerine Demirel bu tweet'ini kaldırdı.

Erdoğan tarafından 2014’te Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine atanan, ardından da Danıştay üyesi olan Aysel Demirel, kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” dedi.

Konunun tepkilere yol açmasının ardından Demirel bu tweet'ini kaldırdı.

GENERAL DE ERDOĞAN’IN MUHARREM İNCE’Yİ ELEŞTİRDİĞİ KONUŞMASINI ALKIŞLAMIŞTI

İkinci Ordu Komutanı Metin Temel de Erdoğan’ı alkışlamış ve tepkilere neden olmuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışlayan İkinci Ordu Komutanı Metin Temel’i 30 Ağustos’ta emekli edeceğini söylemişti. İnce, “Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” demişti. (HABER MERKEZİ)

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