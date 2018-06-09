İnce: Ben aş, iş, demokrasi diyorum; o kıraathane diyor

Sakarya'da konuşan Muharrem İnce, 'Ben fabrika açacağım. Aş diyorum, iş diyorum; o kıraathane diyor. Açacağı kıraathanede de internet yok' dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakaryalı yurttaşlara seslendi. Cumnurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet kıraathaneleri kuracağım' vaadini eleştiren İnce, "Ben endüstri 4.0 diyorum, beyfendi 'kıraathane açacağım' diyor. Ben kırathane açmayacağım fabrika açacağım. Aş diyorum, iş diyorum; o kıraathane diyor. Açacağı kıraathanede de internet yok" ifadelerini kullandı.

Sakaryalılar seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'yi İzmir Marşıyla karşıladı. Meydana asılan "Saraya kral değil, halka Cumhurbaşkanı seçiyoruz" pankartı dikkat çekti.

Sakarya'da konuşan İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

♦ Tam otobüsten ineceğim, vekil arkadaşım 'Gömleğinde leke var' dedi. Kalem lekesiymiş. Ben de dedim ki bir fizikçide olakcak leke sadece mürekkep lekesidir.

♦ Bir diplomasız ekonomist var. Bir insanın vücudunu düşünün bir uzuv fazla büyük diğeri küçük kalırsa bir ucube ortaya çıkar. Tiyatrolar artarken, fabrikaların çalışıyor olması lazım, çiftçinin ürünlerinin artması lazım. Hepsi bir bütündür.

♦ Ben endüstri 4.0 diyorum beyfendi 'kıraathane açacağım' diyor. Ben kırathane açmayacağım fabrika açacağım. Aş diyorum iş diyorum o kıraathane diyor. Açacağı kıraathanede de internet yok.

♦ Bedava kek isteyenler ona, fabrikada iş isteyenler bana oy versin.

'HASTALARA MÜŞTERİ DİYOR'

♦ Son günlerde şaşkınım, bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamaları nasıl yapar. Belki yanında FETÖ'cüler var. 'Şehir hastaneleri çok güzel oldu' diyor, hastaya müşteri diyor. Çünkü yüzde 70 garanti verdiler. Hastalanmaya mecbursunuz diyor. Böyle bir kafa olabilir mi? Hastalara müşteri diyor.

♦ Rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. 'İsterlerse gelsinler konuşalım' dedin ya. Ben İnönü adına seninle konuşmaya varım. İstediğin zaman bilgin, cesaretin varsa çık karşıma.

♦ (Erdoğan'ın 'geometrik olarak ince değil' sözüne dair) Bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler. 'Çok ince' diyor ya bana. Onda da kaldı.

♦ İddialı adamları severim. Yüzde 51.79'dan az oy alırsan sen de başkanlığı bırakacak mısın? Meydan boş değil. Unutma her kuşun eti yenmez.

♦ Endüstri 4.0'ı kaçırırsak 200 yıl yoksul oluruz. Otomobil yapacağız diyor. O kaportasına talip bense beynine talibim beynine...

♦ 'Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyordu' dedi. Heralde Sibirya'dan belgesel izledi.

♦ 'Biz iktidara gelmeden önce MR mı vardı?' diyor. Biz fal baktırıyorduk, kurşun döktürüyorduk.

♦ Buzdolaplarının içini Erdoğan boşalttı.

♦ Mutfaktaki enflasyon yüzde 30'un üzerinde. Eğitimde son sıradayız. Zihniyet şatafat, savurganlık, israf. Biz zihniyeti yok edeceğiz. İsraf ekonomisinden İnsaf ekonomisine geçeceğiz.

VİDEO İZLETTİ

İnce, konuşmasının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FETÖ'nün bizim dönemimizde büyüdüğü doğrudur, aldatıldık" dediği videosunu izletti. İnce, daha sonra sosyal medyada montajlanan fotoğraflarını gösterdi ve "Bunlar zavallı" diyerek tepki gösterdi.

İnce, şöyle devam etti:

♦ Meydan meydan gezip bunları anlatırken sosyal medyada camiyle benim fotoğraflarımı üst üste çakıştırıyorlar. Samsun'a gittim gençler sahneye bisiklet getirdi. Bunu camiiye monte etmişler. Sözde camide bisiklete biniyorum. Camiide zeybek oynuyorum. Bunlar Müslüman mı? Bunlar sahtekar. Bunlar zavallı.

♦ Erdoğan yeniden gelirse daha karanlık bir Türkiye olacak. Gençler bu ülkeden gitmeye devam edecek. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 15:05

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