Fotoğraf: DHA
Bingöl’de askeri araca saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi, 3 yaralı
09 Haziran 2018 09:13
Bingöl’ün Yedisu ilçesinde askeri araca düzenlenen saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.
Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Jandarma Karakolu’na ait askeri araca dün saat 17.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.
Araçta bulunan 1 asker yaşamını yitirirken, 3 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye askeri birlikler sevk edilerek operasyon başlatılırken, operasyon sırasında çatışma çıktığı belirtildi. (BİNGÖL)
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