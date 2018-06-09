YSK de KHKâ€™nin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

CHPâ€™li RTÃœK Ã¼yeleri medyanÄ±n tek yanlÄ± yayÄ±nlarÄ±na karÅŸÄ± YSKâ€™ye baÅŸvurdu.

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK üyeleri Ä°smet DemirdöÄŸen ve Ä°lhan TaÅŸçÄ±’nÄ±n, TRT’nin siyasi parti ve adaylara yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± YSK’ye yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruya itiraf niteliÄŸinde yanÄ±t geldi. YSK, “Radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±ndan eÅŸit olarak yararlanÄ±lmasÄ± konusunda düzenlemeler yasalarÄ±mÄ±zda yer aldÄ±ÄŸÄ± halde buna aykÄ±rÄ± hareketler 687 sayÄ±lÄ± KHK 10’uncu maddesinin yürürlüÄŸe girmesiyle müeyyidesiz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili kurulumuzun cezai iÅŸlem yapmasÄ± mümkün deÄŸildir” dedi.

RTÜK’ün CHP Üyeleri Ä°smet DemirdöÄŸen ve Ä°lhan TaÅŸçÄ± TRT’de siyasi parti ve adaylarÄ± arasÄ±ndaki ayrÄ±mcÄ±lÄ±k nedeniyle YSK’ye baÅŸvurmuÅŸtu. TRT’nin üç kanalÄ±nda ErdoÄŸan’a 68 saat verilirken, DemirtaÅŸ’a hiç yer verilmediÄŸi belirtilen baÅŸvuruda, “Anayasa, RTÜK YasasÄ± ve Kurulunuzun Yasa ve kararlarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda özel radyo ve televizyonlar ile TRT’nin ‘tarafsÄ±zlÄ±k, gerçeklik ve doÄŸruluk’ ve CumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylarÄ±n, seçim döneminde görüÅŸlerinin eÅŸitlik, serbestlik, dürüstlük ilkeleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yayÄ±n yapmasÄ± beklenmektedir. Buna en baÅŸta da 80 milyon yurttaÅŸÄ±n vergileri ve faturalarÄ±ndaki kesintilerle yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan TRT Kurumunun uymasÄ± gerekmektedir” denilmiÅŸti. AyrÄ±ca TRT Genel Müdürünün görevden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi de vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.

TRT’NÄ°N YANLILIÄžINA YANIT VERÄ°LMEDÄ°

YSK, RTÜK üyelerinin baÅŸvurusuna itiraf gibi yanÄ±t verdi. TRT’nin iktidar yanlÄ±sÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±na iliÅŸkin herhangi bir yanÄ±t vermeyen YSK, baÅŸvuru reddini KHK ile bu konudaki yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±yla açÄ±kladÄ±. YSK, baÅŸvuruyu “Radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ±ndan eÅŸit olarak yararlanÄ±lmasÄ± konusunda düzenlemeler yasalarÄ±mÄ±zda yer aldÄ±ÄŸÄ± halde buna aykÄ±rÄ± hareketler 687 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanüstü Hal kapsamÄ±nda bazÄ± düzenlemeler yapÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda kanun hükmünde kararnamenin 10’uncu maddesinin yürürlüÄŸe girmesiyle müeyyidesiz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Müeyyidesiz olan bir durumla ilgili kurulumuzun cezai iÅŸlem yapmasÄ± mümkün deÄŸildir. Bu nedenle cezai iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± talebinin reddine karar verilmiÅŸtir” dedi. TRT Genel Müdürünün görevden alÄ±nmasÄ± talebini de “TRT Genel Müdürünü görevden alma yetkisi atayan makama aittir” diyerek reddetti.

YSK’nin atÄ±fta bulunduÄŸu 298 sayÄ±lÄ± Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri HakkÄ±nda Kanunun 149/A ve 55/A maddesi YSK’nÄ±n belirlediÄŸi esaslara aykÄ±rÄ± yayÄ±n yapan özel radyo ve televizyon kanallarÄ±na YSK tarafÄ±ndan verilecek yayÄ±n durdurma ve para cezalarÄ±nÄ± düzenliyordu. Ancak söz konusu maddeler 16 Nisan Anayasa referandumu öncesinde çÄ±karÄ±lan KHK ile kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

‘HUKUKSUZLUK VAR, YAPTIRIM YOK’

BaÅŸvuruyu yapan RTÜK CHP üyelerinden Ä°smet DemirdöÄŸen, YSK’den gelen yanÄ±ta iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Ortada bir suç var ve bunun tespitini istedik. Ancak YSK, bu görevini yerine getirmekten kaçÄ±ndÄ±. YaptÄ±rÄ±msÄ±z bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklandÄ±. YSK de görevini tam olarak yerine getirmemiÅŸtir. Bir yargÄ± organÄ±nÄ±n görevini yapmaktan kaçÄ±nmasÄ± düÅŸünülemez. DolayÄ±sÄ±yla ortada hukuksuzluk olduÄŸu ortada. Ne yazÄ±k ki yaptÄ±rÄ±mÄ± yok bunun. YSK’nin de elini kolunu baÄŸlayÄ±p tek kale maç yapÄ±lmasÄ±nÄ± olanaklÄ± hale getirdiler. AÄ°HM’nin bu hukuksuzluÄŸa dur demesini bekliyoruz. Bu seçim dönemi geçti ama hiç olmazsa gelecek seçimler için Anayasa Mahkemesinin önündeki iptal baÅŸvurusunu karara baÄŸlamasÄ±nÄ± bekliyoruz” dedi. TRT’nin yaptÄ±klarÄ± tespitlere göre tek yanlÄ± bir yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan DemirdöÄŸen, TRT’nin kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan tek parti yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±na geçiÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘BAÅžBAKAN YARDIMCILIÄžINA BAÅžVURABÄ°LÄ°RDÄ°’

BaÅŸvuruyu yapan diÄŸer RTÜK Üyesi Ä°lhan TaÅŸçÄ± da YSK kararÄ±nda her ne kadar KHK gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtse de, seçim döneminde RTÜK aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendi kararlarÄ±na uymayan yayÄ±nlarÄ± tespit etme yetkisine sahip olduÄŸunu söyledi. Ancak YSK’nin KHK ile yetkisinin kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek iÅŸin içinden çÄ±kmayÄ± tercih ettiÄŸini belirten TaÅŸçÄ±, “AyrÄ±ca TRT Genel MüdürlüÄŸü ile ilgili iÅŸlem yapamÄ±yorsa bile bunu tespit ettikten sonra ilgili BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilirdi” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 21:20

www.evrensel.net