Adana'da HDP milletvekili adaylarÄ± ve EMEP, saya iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸtu

HDP Adana Milletvekili adaylarÄ±,EMEP'in dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±larda sayacÄ±larla bir araya geldi: Bu seÃ§imden gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ä±kmazsak zorlu gÃ¼nler bizi bekliyor.

HDP Adana Milletvekili adaylarÄ± Emek Partisi Adana Ä°l Örgütünün düzenlediÄŸi toplantÄ±larda sayacÄ±larla bir araya geldi. Milletvekili adaylarÄ± Tülay HatimoÄŸullarÄ± ve Kemal Peköz ile Emek Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevil AracÄ± KazancÄ±lar çarÅŸÄ±sÄ±nÄ±n arka sokaklarÄ±nda bulunan atölyelerde sayacÄ±larÄ± tek tek gezerek destek istedi. Parça baÅŸÄ± ücretle çalÄ±ÅŸan sayacÄ±lar adaylara çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± anlatarak çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istedi. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunun sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir sayacÄ± “Sabah 8 akÅŸam 10 çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Biz olmazsak ayakkabÄ± olmaz. Ama biz atölye dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu bize parça baÅŸÄ± iÅŸ veren atölyeci tarafÄ±ndan görülmüyor” dedi.

‘ÖRGÜTLENMEK Ä°ÇÄ°N HDP’YE DESTEK OLUN’

FotoÄŸraf: Evrensel

HDP Adana Milletvekili AdayÄ± Tülay HatimoÄŸullarÄ±, konuÅŸmasÄ±na toplantÄ±ya katÄ±lan Suriyeli mülteci iÅŸçileri selamlayarak baÅŸladÄ±. 24 Haziran’da baskÄ±n seçimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± dile getiren HatimoÄŸullarÄ±, emek mücadelesini daha da büyütebilmek, örgütlenebilmek için OHAL’e hayÄ±r, tek adam rejimine dur demek gerektiÄŸini ifade etti. Bunun için asgari düzeyde demokrasinin yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini ifade eden HatimoÄŸullarÄ±, “Biz HDP olarak bugüne kadar iÅŸçilerin gerek Adana’da gerek Türkiye’nin çeÅŸitli yerlerinde yanÄ±nda nasÄ±l olduysak iÅŸçilerin mücadelesini büyütmek için HDP’ye destek olmalÄ±yÄ±z” dedi. Ekonomideki sorunlardan bahseden HatimoÄŸullarÄ±, “Bizleri bu hale getiren tek baÅŸÄ±na iktidar deÄŸil, bu bir sistem sorunudur. Ancak çok sayÄ±da özelleÅŸtirmeyi bu iktidar yaptÄ±. Gerek yurt içinde gerek yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki sermayeye kaynaklarÄ± bu iktidar sattÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ÇÖZÜM Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N ELÄ°NDE’

HDP Adana Milletvekili AdayÄ± Kemal Peköz, çözümün iÅŸçilerin kendisinde olduÄŸunu belirterek “Siz mücadele edeceksiniz. Biz de yanÄ±nÄ±zda duracaÄŸÄ±z” dedi. Saya iÅŸçilerinin mücadelesini gazetemizden takip ettiklerini dile getiren Peköz, “Sizin durumunuzu deÄŸerlendirerek seçimde nasÄ±l bir tavÄ±r alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± kestiriyoruz. Sizin de bir ÅŸekilde eÅŸiniz, dostunuzla çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±zda insanlara buluÅŸup emeÄŸin ezilmemesi için çalÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor. Ä°nsanca yaÅŸanÄ±r bir dünya için mücadele etmek gerekir. 24 Haziran’da bu görevimizi yapalÄ±m” dedi. HDP’nin baraj sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Peköz, ancak sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± ve çeÅŸitli baskÄ±larÄ± bertaraf etmek için yüzde 10’dan daha fazlasÄ±nÄ± saÄŸlamak gerektiÄŸini söyledi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'GÜÇLÜ BÄ°R MUHALEFET Ä°ÇÄ°N HDP BARAJI AÅžMALI’

HDP adaylarÄ± iki ayrÄ± noktada iÅŸçilerle toplantÄ± yaptÄ±. Bu toplantÄ±larda iÅŸçilere seslenen Emek Partisi Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevil AracÄ±, iÅŸçinin siyasete müdahale etmesinin önemli olduÄŸunu belirterek tek adam yönetiminin iÅŸçiler için açlÄ±k, yoksulluk, grev yasaklarÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti. Bu seçimden iktidarÄ±n güçlü çÄ±kmasÄ±nÄ±n emekçiler açÄ±sÄ±ndan daha zorlu koÅŸullara dönüÅŸ anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden AracÄ±, “EMEP olarak diktatörlük heveslerine karÅŸÄ± güçlü bir muhalefetin ortaya çÄ±kmasÄ± için HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ±nÄ± önemsiyoruz. Ne kadar zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sizler yaÅŸÄ±yorsunuz. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±zÄ±n daha iyi olmasÄ± için eylem yaptÄ±nÄ±z. Burada kim kimin yanÄ±nda görmüÅŸ olduk. En güzeli mülteci iÅŸçilerle birlikte hareket ettiniz. Güzel bir ülke iÅŸçiler sÄ±nÄ±f kardeÅŸliÄŸini ördükleri ölçüde kurulur. EMEP olarak saya iÅŸçileri ile birlikte olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. HDP’ye destek vermek bu gün çok önemli. HDP’ye barajÄ± aÅŸtÄ±ralÄ±m ki daha rahat nefes alalÄ±m” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 08:16

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