Tiyatrocu Iraz YÃ¶ntem yazdÄ±: Bu sezon â€˜TAMAM''...

Tiyatrocu Iraz YÃ¶ntem, 2017-2018 tiyatro sezonundan akÄ±lda kalanlarÄ± deÄŸerlendirdi: Yasaklar, baskÄ±lar, engellemeler, sansÃ¼r ve hakaretler.

Iraz YÖNTEM

Tiyatrocu

Sona eren tiyatro sezonunda ne yazÄ±k ki tiyatroya yakÄ±ÅŸmayan her ÅŸey var! Bu yÄ±l ‘tiyatro’ denince benim hatÄ±rÄ±mda kalanlar çoÄŸunlukla yasaklar, baskÄ±lar, engellemeler, sansür ve hakaretler oldu.

Onur Orhan’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±, Caner Erdem’in yönettiÄŸi ve BarÄ±ÅŸ Atay’Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± “Sadece Diktatör” adlÄ± oyun yurdun her yerinde yasaklandÄ±! Öyle ki oyunun sahnelendiÄŸi kendi tiyatrosu olan KadÄ±köy Emek Tiyatrosunda 5 otobüs polis ve TOMA eÅŸliÄŸinde baÅŸta BarÄ±ÅŸ Atay olmak üzere tiyatronun çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve seyircileri gözaltÄ±na alÄ±nmakla bile tehdit edildi. Oyunun yasaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan okuma tiyatrosu olarak yurdun çeÅŸitli yerlerinde repliklerin yüksek sesle dile getirilmesi bile engellenmek istendi!

Artvin'de BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n 'Sadece DiktatÃ¶r' oyununa engelleme

3 yÄ±l önce sahnelenmeye baÅŸlanan Ümit Denizer’in kaleme aldÄ±ÄŸÄ±, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’Ä±n sahneyi beraber paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Adalet Sizsiniz” oyunu Gaziantep, Mardin ve ÅžanlÄ±urfa’da yasaklandÄ±; hem de yasaklandÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar neredeyse 200 kez sahnelenmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen!

Ankara Birlik Tiyatrosunun yine 3 yÄ±l önce yeniden sahneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Muzaffer Ä°zgü’nün yazdÄ±ÄŸÄ± “Üç KuruÅŸluk Diktatör” oyunu ‘cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret’ gerekçesiyle yargÄ±lanmaya baÅŸladÄ±! Oyunun Yönetmeni Gül Göker, 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±nsüre önce yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir tiyatro oyunuyla hakaret suçlamasÄ±yla yargÄ±lanmaya devam ediyor!

Bu sezon yasaklanan oyunlardan biri de “Çevreci Afacanlar” isimli bir çocuk oyunuydu. Oyunun yasaklanmasÄ±nda, tiyatro metninde yer alan Bilgican isimli karakterin savaÅŸ karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sözlerinin konuyla alakasÄ±z olduÄŸu ve yine tiyatro metninde yer alan yaÅŸlÄ± aÄŸacÄ±n, ÅŸiddet karÅŸÄ±tÄ± sözlerinin çevre kirliliÄŸi ile bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçe olarak gösterildi. AyrÄ±ca oyun ile ilgili Akhisar EÄŸitim Sen’e gönderilen yazÄ±da, ÅŸu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin içinden geçtiÄŸi bu hassas dönemde savaÅŸ karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± gibi siyasal söylemlerin çocuklarÄ±mÄ±za sunulmasÄ±nÄ±n sakÄ±ncalÄ± olduÄŸuna karar verildiÄŸinden okullarÄ±mÄ±zda oyun tanÄ±tÄ±mÄ± ve afiÅŸlerinin asÄ±lmasÄ± uygun görülmemiÅŸtir.”

Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu prodüksiyonlarÄ±ndan biri olan “Avrupa”, BÄ°R (1) sayÄ±n muhbir vatandaÅŸÄ±n BÄ°MER’e ÅŸikayetiyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Åžikayet gerekçesi, oyunda küfürlerin yer almasÄ±ydÄ±…

Tüm zamanlarÄ±n en beÄŸenilen ve kapalÄ± giÅŸe oynayan ünlü “Lüküs Hayat” müzikalini yÄ±l sonunda sahnelemek için aylardÄ±r provalarÄ±nÄ± sürdüren Samsun 19 MayÄ±s Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öÄŸrencilerine Samsun Ä°lkadÄ±m Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, müzikali ‘argo ve müstehcen’ bulduÄŸu gerekçesiyle izin vermedi.

Levent Üzümcü’nün tek kiÅŸilik gösterisi “AnlatÄ±lan Senin Hikayendir”, yine yurdun birçok yerinde salon verilmediÄŸi için seyirciyle buluÅŸamadÄ±!

Belki de bu yÄ±lÄ±n en büyük skandalÄ±, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’Ä±n “KadÄ±nlar sahneye çÄ±kmasÄ±n” çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ydÄ±!

Sezonun sonunda Atatürk Kültür Merkezinin yÄ±kÄ±mÄ± da tamamlandÄ±…

Ve ‘tiyatro’ hâlâ birçoklarÄ± için sadece bir hakaret unsuru!...

Tüm bunlarÄ±n yanÄ±nda ÅŸahane oyunlar yapÄ±ldÄ± tabii ki, yapÄ±lmaya da devam edecek; hatta iyi oyunlarÄ±n sahnelenme oranÄ± bence giderek artacak artÄ±k. Çünkü baÅŸÄ±mÄ±zdan geçenleri, kendi hikayelerimizi korkmadan paylaÅŸabileceÄŸimiz günlere gebe yaÅŸam…

Bu sezon yaÅŸanan tüm olumsuzluklarÄ±n son olmasÄ± dileÄŸim ve umudum; artÄ±k

TAMAM!

Gelecek sezonda geleceÄŸimizle de kucaklaÅŸmak ümidiyle…

Meclisâ€™teki tiyatroda kadÄ±nlarÄ±n sahneye Ã§Ä±kmasÄ± engellendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 21:19

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