AYM: ‘Edepsiz, terbiyesiz Melih Gökçek’ demek ifade özgürlüğü

anayasa Mahkemesi, Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Bir kadına Twitter'dan “Sen çok mu kürtaj yaptırdın? Bu kadar bağırmanın nedeni bu mu?” diye mesaj atan Melih Gökçek'e tepki göstermek için açılan “Edepsizsin Melih Gökçek” etiketine yorum yapan Eyüp Hanoğlu'ya AYM'den sevindirici haber geldi. AYM, Melih Gökçek'e 'Edepsiz, terbiyesiz' demenin ifade özgürlüğü olduğunu söyledi ve Gökçek'i 4 bin lira tazminat cezasına çarptırdı. Melih Gökçek'in ayrıca dava masraflarını da ödemesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2013 yılında Twitter üzerinden bir kadın kullanıcıya hakaret etti. Bunun ardından “Edepsizsin Melih Gökçek” etiketiyle Gökçek’e tepki gösterildi. Gökçek, “Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara'nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez mi” yorumunu yapan Eyüp Hanoğlu’ya hem tazminat, hem de ceza davası açtı. Honoğlu, aldığı tazminat cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

GÖKÇEK TAZMİNAT ÖDEYECEK

AYM de Melih Gökçek için ‘Edepsiz’ ‘Terbiyesiz’ denmesini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Hanoğlu lehine karar verdi.

Karara göre; Melih Gökçek, Eyüp Hanoğlu’nun tüm dava masraflarını karşılayacak ve ona 4 bin lira da tazminat ödeyecek.

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