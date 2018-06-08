İhraç edilen öğretmenler çocukların karnesini uçan balonlarla gönderdi

Zonguldak Çaycuma'da KHK ile ihraç edilen eğitimciler İsmet Akyol ve Gökhan Taner Günsan, öğrencilerine uçan balonlarla karne gönderdi.

KHK ile meslekten ihraç edilen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ile Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan, hukukuzluğun 486. gününde Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden öğrencilerine uçan balonlarla karne gönderdi.

7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve ihraç sonrasında savcılıkça verilen takipsizlik kararına ve haklarında herhangi adli ve idari işlem yapılmasına rağmen görevlerine iade edilmeyen Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol ve Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan karne gününde uçan balonlarla öğrencilerine karne gönderdi.

Fotoğraf: Evrensel

Zonguldak Çaycuma Sipahiler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İsmet Akyol ve Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gökhan Taner Günsan karne gününde öğrencilerine karne verememenin burukluğunu yaşadı. Akyol ve Günsan, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilerine yönelik yazdıkları karne görüşünü uçan balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktılar.

'PLANLAR YAPMIŞTIK… KESİNLİKLE GÖREVİME DÖNECEĞİM'

İsmet Akyol’un sınıf rehber öğretmenliğini yaptığı Çaycuma Sipahiler Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine yazdığı karne görüşünde şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Öğrencilerim,

Bugün karne alacaksınız. Bir öğretmen için öğrencilerine karne vermek mutlulukların en güzelidir ama benden kaynaklı olmayan nedenlerle bugün sizlere karne veremeyeceğim. Duygu ve düşüncelerimi uçan balona bağladığım karneye yazıyorum. Yazdıklarımı size rüzgar ulaştıracaktır.

6 Şubat 2017 Pazartesi günü eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamış, sınıf kitaplığına yeni kitaplar almış ve sizlerle döneme ilişkin planlar yapmıştık. Sizlerin ve benim çok mutlu olduğumuz o günün ertesinde, 7 Şubat 2017 Salı akşamında, hiçbir gerekçe sunulmadan yayınlan bir KHK ile öğretmenlik görevime son verildi. O günden bugüne tam 486 gün geçti. Geçen 486 gün içinde sizlerle sık sık görüştüm ama sınıf ortamında sizlerden ayrı kalmak en büyük üzüntüm oldu. Ne zaman göreve döneceğimi bilemiyorum ama bildiğim bir şey var; kesinlikle görevime döneceğim.

Farklı liselere gidecek olsanız da birbirinizle görüşmeyi sürdürün. Kitap okumayı, sinemaya, tiyatroya gitmeyi, şairlerle, yazarlarla tanışmayı ihmal etmeyin. Öğretmenlik yaşamım boyunca tüm öğrencilerime söylediklerimi sizlere de söylüyorum: Okul yaşamınızda maddi olanaksızlıkları istismar etmek isteyen tüm cemaat ve tarikat yapılanmalarından uzak durun, kendi olanaklarınızla okuyun. Hiçbir canlıya ve doğaya zarar vermemeyi, hoş görülü olmayı kendinize ilke edinin. Bir sıkıntıya düştüğünüzde beni aramayı da unutmayın.

Ailenize selamlarımı iletiyorum. Sevgiyle kalın…

8 Haziran 2018

Sınıf Rehber Öğretmeniniz İsmet Akyol”

'SİZLERİN GELECEĞİ İÇİN NİTELİKLİ BİR EĞİTİM İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Gökhan Taner Günsan ise Çaycuma Nebioğlu Ortaokulundaki öğrencilere yazdığı karne görüşünde “Sevgili Öğrencilerim, 486 gündür haksız bir şekilde sizden ayrıyım. Bir karne günü heyecanını daha birlikte yaşayamıyoruz. Ama ne olursa olsun sizlerin geleceği için bilimsel ve nitelikli bir eğitim istemekten vazgeçmeyeceğiz. Bugün size veremediğim bu karneleri gökyüzüne bırakıyorum. Gökyüzü gibi sonsuz ve mavi bir geleceğiniz olması dileğimle.” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf: Evrensel

(Zonguldak/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 08 Haziran 2018 12:49

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