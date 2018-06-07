Gaziantep'te Sanko Park AVM'deki sinemada tavan çöktü

Gaziantep'teki Sanko Park AVM'de Ahlat Ağacı filminin gösterimi sırasında tavan çöktü. Seyirciler büyük korku yaşadı.

Gaziantep'te Sanko Park AVM'deki Avşar sinemasında Ahlat Ağacı filminin gösterimi esnasında tavan çöktü, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay saat 19.50'de yaşandı. Büyük korku yaşayan seyirciler "Ya sinema dolu olsaydı, ya tavandan düşen parçalar başımıza isabet etseydi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Sinema yetkilisi Ahmet Yılmaz ise tepki gösteren izleyicilere sinemada yeni tadilat gerçekleştirildiğini, mühendislerin defalarca kontrol yaptığını söyleyerek yanıt verdi.

Şikayetçi olacağını belirten Yılmaz ve bazı seyirciler olayla ilgili tutanak tuttu.

Gaziantep'in "Yeni yaşam alanı" sloganıyla kurulan Sanko Park'ta 2013 yılında bir işçi yılbaşı süslemesi yaparken düşerek hayatını kaybetmişti. (Gaziantep/EVRENSEL)

AVM\'nin süsü size ölümü işçiye

Ahlat Ağacı’nı alkışlarken...

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 23:55

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