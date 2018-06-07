Kırşehir cezaevinde Evrensel, BirGün ve FOX TV'ye OHAL yasağı

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Evrensel ve BirGün gazeteleri 'yasaklı' denilerek mahpuslara verilmiyor, televizyonda FOX TV açılmıyor.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Evrensel ve BirGün gazetelerinin “yasaklı” denilerek mahpuslara verilmediği öğrenildi. Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’ne (CİSST) mektup gönderen mahpuslar, defalarca talepte bulunmalarına rağmen Evrensel ve BirGün gazetelerinin OHAL gerekçesi ile verilmediğini ifade etti. Televizyon yayınlarının da kısıtlandığını belirten mahpuslar "FOX TV gibi muhalif olan herhangi bir kanal açtıramıyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte hapishanelerde artan hak ihlallerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan CİSST’e mektup gönderen mahpuslar, Evrensel ve BirGün gazetelerinin “yasaklı” denilerek kendilerine verilmediğini söyledi. Nurşen Gezer isimli mahpus tarafından gönderilen mektupta, muhalif gazete ve TV kanallarına yönelik engellemeler yaşandığı bilgisi verildi. Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Gezer, “Cezaevine girmek hem bizim hem ailelerimiz için zor olsa da OHAL süreci bu zorluğun katlanmasına sebep oluyor. Açık görüşlerimiz 2 ayda bir, telefon konuşması ise 2 haftada bir yapılmaktadır. Kapalı görüşe arkadaşlarımız alınmıyor. Anne, baba ve kardeşlerimiz dışında herhangi bir yakınımız açık veya kapalı görüşe alınmıyor. Televizyon yayınlarımız kısıtlı. Örneğin FOX TV gibi muhalif olan herhangi bir kanal açtıramıyoruz. Gazetelerde de benzer durumlara maruz kalıyoruz. Evrensel ve BirGün gibi gazeteler yasaklı denilip verilmiyor” dedi.

‘TARAFSIZ MEDYA ORGANLARINDAN YARARLANAMIYORUZ’

OHAL ile birlikte hapishanelerde artan hak ihlallerine dikkat çeken bir başka mahpus da mektubunda, “Tarafsız medya organlarından yararlanamıyoruz. Koğuşumuza sadece Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini alabiliyoruz. Defalarca talepte bulunmamıza rağmen Evrensel ve BirGün gazeteleri OHAL gerekçesi ile verilmiyor. Fakat biz bu gazetelerin başka cezaevlerine girdiğini biliyoruz. FOX TV yayını bile kesilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 07 Haziran 2018 15:07

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