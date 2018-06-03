Utku Çakırözer: Tutuklu Boğaziçi öğrencilerine Shakespeare yasak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, cezaevindeki Enis Berberoğlu, gazeteciler, hak savunucuları ve üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer 356 gündür Maltepe Cezaevinde tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Silivri Cezaevinde tutuklu gazeteciler, hak savunucuları ve üniversite öğrencilerini ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları kamuoyu ile paylaştı. Çakırözer, derhal tahliyelerini talep etti.

CHP’li Çakırözer Maltepe Cezaevinde tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Silivri cezaevinde tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, gazeteciler ve akademisyenleri ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER SINAVLARINA GİREMEDİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 3 aya yakın bir süredir tutuklu olduklarına dikkat çeken Çakırözer, “14 öğrenci 3 üç aydır tutuklu. 10’u Silivri Cezaevi’nde, 4’ü Bakırköy’de. Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Deniz Yılmaz ziyaretim sırasında hakları olmasına rağmen sınavlarına gidemediklerini dile getirdi. Öğrenciler OHAL nedeniyle sınava giremiyor. Ara sınavlarını ve finallerini kaçırdılar. Başta ders notlarını vermediler, sonra İngilizce notlarına izin verildi. Ama ders notu dışında İngilizce kitap gelinci yine yasak! Deniz’in ailesinin getirdiği Shakespeare şiirleri ve oyunları bile cezaevi yönetimi tarafından tutulmuş. Yasak olduğu için kendisine verilmemiş” dedi.

‘YERLERİ CEZAEVİ DEĞİL, AKADEMİ’

Çakırözer, “Üniversitenin Felsefe Bölümü 4. sınıf öğrencisi Berke Aydoğan ise iddianamede sadece attıkları sloganların bulunduğunu söyledi. Bu insanlar sırf bu yüzden 3 aydır tutuklular. Terör örgütüyle bağları olduğu iddiasıyla üç aydır tutuklular. Ama iddianamelerinde buna ilişkin hiçbir şey yok. Öyleyse bu gençleri niye tutukluyorsunuz? Öğrenciler özgürlüklerine, akademiye, ve ailelerine kavuşmak istiyor. Onların yeri cezaevi değil, üniversiteleri, sınıfları” ifadelerini kullandı.

Silivri’de tutuklu gazeteciler Mehmet Altan, Celalettin Can ve Ahmet Turan Alkan ile Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yı da ziyaret eden Çakırözer, “Düşündüğü yazdığı, çizdiği için hiçbir gazeteci, hak savunucusu özgürlüğünden mahrum bırakılmamalı” dedi.

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri Mecliste

ANAYASA İHLAL EDİLİYOR

Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milletvekilimiz Enis Berberoğlu sadece bir gazete haberi nedeniyle 356 gündür tutuklu. Derhal tahliye edilmesi gerekli. Ama Anayasa Mahkemesi (AYM) başvurusunu aylardır ele almıyor. Mehmet Altan 21 aydır tutuklu. Anayasa Mahkemesi ve AİHM özgürlük ihlali kararı vermesine rağmen mahkemeler bu kararlara uymuyor. AYM’ninAltan ile ilgili 11 Ocak’taki kararından buyana 5 ay geçti. Mehmet Altan cezaevinde tutularak Anayasa ihlali yapılıyor. Ahmet Turan Alkan ve birçok gazeteci de aynı şekilde yaklaşık 2 yıldır tutuklu. Alkan’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru bir türlü ele alınmıyor. Önümüzdeki hafta duruşması var. Özgürlük en temel haktır. Bu insanların hukuksuz yere bir gün dahi cezaevinde tutulması suçtur. Bir an önce bu başvuruların ele alınıp karara bağlanması ve mahkemelerimizin de buna uyması lazım.”

BERBEROĞLU: ÖZGÜRLÜKTE BULUŞACAĞIZ

Enis Berberoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesaj

Çakırözer'in ziyareti sırasında, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren tüm yurttaşlara şu mesajı gönderdi:

“Beni burada hiç yalnız bırakmadınız..

Keşke ben de Türkiye’nin adalet ve demokrasi seçiminde yanınızda olabilseydim.

Ama eminim ki, bir gün mutlaka özgürlükte buluşacağız..

ENİS BERBEROĞLU

MALTEPE CEZAEVİ”

KAVALA 7 AYDIR İDDİANAME BEKLİYOR

Çakırözer, 7 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala, 4 aydır tutuklu bulunan 78’liler Vakfı Sözcüsü ve Tükenmez Kalem Editörü Celalettin Can’ı da ziyaret etti. Kavala’nın hala iddianamesinin bulunmadığını belirten Çakırözer, Celalettin Can’ın da sağlık durumunun kötü olduğunu belirterek iki ismin de bir an önce tahliye edilmeleri gerektiğini belirtti.

Çakırözer, “Osman Kavala 7 aydır tutuklu. Hala İddianamesi yok. Anayasa Mahkemesi ‘Tutukluluk devamına ilişkin kararlar duruşmalı yapılmalı’ diye karar almasına rağmen tutukluluğun devamı kararları kağıt üzerinden birbirinin aynısı olarak veriliyor. Celalettin Can 4 aydır tutuklu. Sağlık koşulları cezaevinde kalmaya uygun değil. 25 Haziran’da hakim karşısına çıkacak. Bu isimlerin bir an önce tahliye edilmeli, özgürlüklerine kavuşmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 14:16

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