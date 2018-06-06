HDP’li kadınlar iftar sofrası kurdu, imam ezan okumadı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da katılımıyla Bağlar’da kurulan yeryüzü sofrasında ezan okunmadı.

Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'nde kurulan yeryüzü sofrasında kadınlarla bir araya geldi. İftar sofraları kuruldu ancak imam ezan okumadı.

Etkinliğe HDP Diyarbakır milletvekili adayları Saliha Aydeniz, Semra Güzel ve Ferda Fahrioğlu, HDP ve DBP il eş başkanları da katıldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Buldan, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

‘KADINLARIN BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEK GÜCÜ VAR’

Kadınların sorunlarının çözümü için 24 Haziran’a kadar yoğun çalışmalarda bulunacaklarını belirterek, “Bu süreci biz kadınlar kazanacak. Burada başında beyaz tülbentler olan analarımız 24 Haziran tarihinde büyük başarıya hizmet edecek bir sürece girecektir. AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı en büyük dersi biz kadınlardan alacak. Bu ülkeyi değiştirecek gücümüz var ve biz kadınların gücü bu ülkeyi değiştirecek” diye konuştu.

İMAM EZAN OKUMADI

Açıklama ardından yüzü aşkın kadın kurulan yeryüzü sofrasına geçti. İftar saatinin üzerinden dakikalar geçmesine rağmen ezan okunmazken, kadınlar oruçlarını açtı.

İmamın ezan okumaması dikkat çekerken, daha önce benzer durumların yaşanması üzerine kimi yurttaşların imam hakkında İlçe Müftülüğüne suç duyurunda bulunduğu ancak bir sonuç alamadığı öğrenildi. (MA)

Fotoğraf: MA

www.evrensel.net