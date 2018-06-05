Güvenpark’taki bombalı saldırı ile ilgili cezalar istendi

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili 4 sanık hakında 37’şer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Ankara'da 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Salih Müslüm, Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Hülya Oran'ın da aralarında bulunduğu sanıkların dosyası ayrılması istendi.

8'i tutuklu 55 sanığın Güvenpark patlamasıyla ilgili yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Murat Kaçan, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş hakkında "adam öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Aynı sanıklar hakkında "344 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "patlayıcı madde nakletme" suçlarından da 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcısı, pek çok sanığın da PKK/KCK'nin üst düzey yöneticisi olduğunu belirterek dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Davanın görülmesine 27 Eylül'de devam edilecek. (AA)

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