Başbakanın istifa ettiği Ürdün'de protesto gösterileri sürüyor

Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü, hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasasını protesto etti.

Ürdün'de Başbakan Hani el-Mulki'nin istifasına rağmen vergi yasası protestoları devam ediyor. Hükümetin onayladığı tartışmalı gelir vergisi yasası, başkent Amman'daki Başbakanlık binası çevresinde toplanan yüzlerce Ürdünlü tarafından protesto edildi.

Hükümet binasının bulunduğu Ed-Duvvar er-Rabı bölgesine ulaşabilmek için birkaç gruba ayrılan Ürdünlüler polis tarafından engellendi. Vatandaşlar hükümetin icraatları aleyhinde sloganlar attı. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alan polis hükümet binasının etrafını bariyerle çevirdi.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki El-Kerak ve kuzeyindeki İrbid ve Er-Remse'de de gösteriler düzenlendi.

KRAL 2. ABDULLAH: ÜRDÜN VATADAŞI HAKLI

Ürdün Kralı 2. Abdullah, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, vatandaşın haklı olduğunu ve Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniyye Sarayı'nda devlete ait medya organlarının yöneticileri, günlük gazete editörlerinin yanı sıra gazeteciler sendikası başkanı ve bazı gazetecileri kabul etti.

Görüşmede, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara ilişkin, "Ürdün vatandaşı haklı, Ürdünlülerin acı çekmesini kabul etmeyeceğim" diyen Kral Abdullah, vatandaşların yaşadığı baskıların boyutlarını tahmin ettiğini söyledi.

Kral Abdullah, Ürdünlü gençlerin medeni şekilde kendini ifade etmelerinden memnun olduğunu kaydederek, bunun onların gelecekleri için daha iyisini elde etme çabalarını yansıttığını dile getirdi.

Kral Abdullah, ülkesinin yaşadığı bu zor günlerde aklı selim davranılması gerektiğinin altını çizerek, "Ürdünlüler olarak ilerlemeyi istiyorsak, karşımıza çıkan sıkıntılarla, geleneksellikten uzak yeni bir üslup ile mücadele etmeliyiz." dedi.

Kral Abdullah, şunları kaydetti: "Bazı yetkililerin, karar vermede hatalı olduğunu ve gevşek davrandığını kabul etmeliyiz. Bu hataya, zamanında müdahale edilerek, yetkililer ve hükümetler görevden alındı."

Parlamenter hükümetlere ulaşmak için çaba sarf edildiğini ancak partilerin zayıf performansları nedeniyle başarısız olunduğunu savunan Kral Abdullah, ülkesinin, beklenmedik ekonomik ve bölgesel bir durumla karşı karşıya kaldığını ve bununla mücadele edecek hızlı bir plana sahip olmadıklarını aktardı.

Kral Abdullah, tartışmalı vergi yasası çerçevesinde diyalog görüşmeleri başlatılması gerektiğini vurgulayarak "Hükümetin, vergi yasasını halka izah etmesi gerekirdi. Ancak bir iletişim eksikliği var" diye konuştu.

Kral Abdullah, ayrıca "güvenlik güçlerinin eylem yapan vatandaşlara yönelik medeni tutumunu" takdir ettiğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Ürdün hükümeti, tartışmalı vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta imzalayarak parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti.

IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanmış, başkent Amman'ın yanı sıra İrbid, Tafila, El-Kerak, Er-Remse ve Maan kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Kral Abdullah da yoğun protestolara neden olan vergi yasa tasarısı konusunda hükümeti ve meclisi uzlaşmaya çağırmıştı.

Ürdün Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestoların ardından istifa etmişti. (Amman/AA)

Ürdün'de protestolar sonucu Başbakan Mulki istifa etti

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 09:12

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