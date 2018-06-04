Ürdün'de protestolar sonucu Başbakan Mulki istifa etti

Ekonomik krizle boğuşan Ürdün'de, başkent Amman başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan halkın 6 gündür protestolar istifa getirdi.

Ürdün’de ekonomik kriz nedeniyle hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıkan halkın 6 gündür süren protestoları sonucu Başbakan Hani el-Mulki istifasını sundu.

Ekonomik krizle boğuşan Ürdün'de, başkent Amman başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıkan halkın 6 gündür protestolar istifa getirdi. Yaşanan ekonomik çalkantı üzerine hükümetin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tavsiyeleri üzerine kemer sıkma politikaları uygulaması ve vergileri arttırması üzerine halk tepkilerini sokağa çıkarak gösterdi.

Bugün de Mulki'nin Amman'daki ofisi önünde toplanan binlerce gösterici, "Mulki bizi iyi dinle, Ürdün halkı diz çökmeyecek" şeklinde sloganlar attı. Kimi protestocular "Hükümet istifa edene kadar protestoya devam" yazan pankartlar taşıdı.

Güvenlik güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, protestocuların bulunduğu alana giderek güvenlik güçlerine, "Kendilerini ifade edebilmeliler ve bizim görevimiz onları korumak" mesajını verdi.

Gösterilen bu tepkiler üzerine Başbakan Hani el-Mulki, Kral Abdullah'a istifasını sunmak zorunda kaldı. İstifa istifasını sunan Mulki, hükümetindeki bakanlardan da istifalarını sunmalarını istedi.

Ürdün'ün Al-Hadath Televizyonu ise, Eğitim Bakanı Omar Al-Razzaz'ın yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiğini bildirdi.

Ürdün'de son bir yılda ekmek, yakıt ve elektrik gibi temel malların fiyatlarında artış yaşandı. Geçen ay hükümet gelir vergisinde en az yüzde 5 oranında, şirketle için ise yüzde 20 ile 40 arasında artış öngören bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.Resmi verilere göre ülkedeki işsizlik oranı yüzde 18,5. Halkın yüzde 20'si de yoksulluk sınırında yaşıyor.

Ürdün, Uluslararası Para Fonu IMF'den 2016 yılında 723 milyon dolar tutarında üç yıllık yardım almıştı. Ürdün'ün bu çerçevede bir dizi ekonomik reform getirmesi gerekiyor. (DIŞ HABERLER)

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