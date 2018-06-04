Star Rafineri'de gıda zehirlenmesi: Kapılar kilitlendi!

Akyıldız Yemek firmasının hizmet verdiği Star Rafineri işçileri, gece vardiyası yemeğinden zehirlendi.

Aliağa Star Rafineri’de bir kez daha işçiler verilen yemekten zehirlendi. Geaşeromont ve Tekfen taşeronlarına bağlı çalışan işçiler, zehirlenme nedeniyle tepki gösterirken tepkilerin önüne geçmek isteyen patron temsilcileri de yemekhane kapılarını kilitledi.

Star Rafineri işçileri yemekten zehirlendi

İşçiler bir yandan daha önce de zehirlenmeye neden olan Akyıldız yemek firmasının korunmasına diğer yandan da aç kaldıkları için tepki gösterdiler.

Oruç tutan ve akşam yemeğini yemeyen işçiler olduğu belirtildi.

Star Rafineri'de en son 7 Mayıs'ta verilen yemek nedeniyle işçiler zehirlenmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Haziran 2018 00:05

www.evrensel.net