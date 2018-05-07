Star Rafineri işçileri yemekten zehirlendi

Akyıldız Yemek firmasının hizmet verdiği Star Rafineri işçileri, çıkan öğle yemeğinden zehirlendiklerini söyledi.

Rafineride öğle yemeğinde çıkan tavuk dönerden zehirlendiklerini söyleyen işçiler, Aliağa Devlet Hastanesi ve rafineri revirine kaldırıldı. Rafineride çalışan taşeron işçiler yemeğin koktuğunu ve yiyen arkadaşlarının kusma, karın ağrısı gibi şikayetler ile yerde yattıklarını belirtti.

YÖNETİCİLER İŞÇİLERİN ŞİKAYETLERİNİ UMURSAMADI

GEMONT, CEMTAŞ gibi taşeronların işçilerinden 500’e yakın kişinin zehirlendiği rafineride işçiler "Bizlere yemek veren şirketin arkasında kimler varsa aylardır 'yemekler pis' dememize rağmen değiştirilmedi. Aynı firmadan daha önce de zehirlenmiştik. Şartlarımızda hiçbir değişiklik yapılmıyor. Yetkililer şikayetlerimizi kulak ardı ediyor. Arkadaşlarımız yemek kötü dediği halde bugün yemekhanede bazı yöneticiler 'sıkıntı yok' diyerek yemek yediler. Arkadaşlarımız yemekhane önünde yerlere yatarak istifra ederken önümüzde yemek yemeye çalışan yöneticilerle tartışma çıktı. Artık bu firma ile çalışılmasını istemiyoruz” dedi.

Firma yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken işçilerin 16.30’da paydos ettikleri ve hâlâ yeni şikayetlerin de olduğu bilgisine ulaşıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Mayıs 2018 17:19

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