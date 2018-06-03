Erdoğan: Kürt yoktur demiyoruz, Kürt sorunu yoktur diyoruz

Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, 'Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışa nazire olarak 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde düzenlediği mitingde konuştu. “Biz Kürt sorunu yoktur diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini biz güvence altına aldık” diyen Erdoğan sözlerinin devamında “Her kim hangi Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında beni bulur. Var mı engel? Dininizin inancınızın geleneklerini serbestçe yerine getirebiliyorsunuz. Kimliğimizin inancımızın önünde hiçbir yasak yok. Yasak olan tek şey sizin özgürlüklerinize yönelik terörist saldırılar. Biz buna izin vermemekte kararlıyız. Kürt kardeşlerimizin tamamı Türkiye Cumhuriyeti devleti altındadır” ifadelerini kullandı.

KİTLE ERDOĞAN KONUŞURKEN ALANDAN ÇIKMAYA BAŞLADI

İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde Erdoğan’ın konuşmaya başlamasından sonra kitlenin yoğun şekilde alanı terk ettiği gözlendi.

Fotoğraf: Evrensel

Alanı terk eden vatandaşların memnuniyetsizliği fotoğraflara ve videolara yansıdı.

Fotoğraf: Evrensel

'53 KÜRT KARDEŞİMİN KANI DEMİRTAŞ'IN ELİNE BULANMIŞTIR'

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

♦ Bugün Diyarbakır'la birlikte tüm bölgemiz, 40 yıldır olmadığı kadar huzur doludur.

♦ Burası Güneydoğu'nun İstanbul'u haline geliyor. Diyarbakır gibi sporu seven, takımları iddialı bir şehrin stadyumunu yaptık. Eski stadın yerine millet bahçesi yapacağız. İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de bu Millet Bahçe'miz olacak.

♦ Teröristleri imha etmekle kalmadık, Sur'u baştan sona inşa ettik.

♦ Biz yaparız, HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı, camilerimizi yıktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan, ölümü öldüren insanlarsınız.

♦ Biz, Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışa nazire olarak 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz.

♦ Kürt kardeşlerim bugün her türlü hakka sahiptir. Her kim, bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur.

♦ Anadiliniz siyasi istismar haline gelmesin istemiyor muydunuz? Şimdi var mı engel olan?

♦ Asla değişmeyecek ve hep öyle kalacak resmi dilimiz Türkçe ne kadar değerliyse, anadiliniz Kürtçe de o kadar kıymetlidir.

♦ Bakıyorum hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor, 'Gideceğim ziyaret edeceğim' diyor. Türbe ziyareti... Ziyaret etsen ne yazar, oradan sana ne gelecek? Sen benim halkımı ziyaret et.

♦ 53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek.

♦ Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz Kürt yoktur demiyoruz, Türkiye'nin artık bu noktadan dönüşü yoktur. Biz Kürt sorunu yoktur diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini güvence altına biz aldık. Bizim için resmi dilimiz Türkçe ne kadar önemliyse, anadiliniz Kürtçe de o kadar kıymetlidir. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 19:14

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