AKP'li Başkan Atilla'dan işçilere: Başka partilere gideni işten atarım

AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, işe alıp kadro verdiğini belirttiği 30 kişiyi başka partilerle ilişki kurmaları nedeniyle işten atmakla tehdit etti. Menderes Atilla daha önce de Ceylanpınar’da cihatçılarla çektirdiği fotograflarla gündeme gelmişti.

Partisinin bir seçim toplantısına katılan Urfa’nın AKP’li Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’nın yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Atilla, daha önce belediyede işe alıp kadro verdiği 30 çalışana "başka partililere sempati gösterip ilişki kurmaları" nedeniyle yüklendi. Atilla, bu kişileri işe kapı önüne koymakla tehdit etti.

Menderes Atilla’nın sarf ettiği sözler şöyle:

Şimdi 30’a yakın benim işe koyduğum, kadro verdiklerim başka partilerde fingirdeşiyorlar. Onları başka partiler de benim elimden kurtarmaz. Vallahi ancak vahiy Allah’tan gelirse kurtarırım. Onların sonu uçurumdur. Kadroyu veren ben. Onları kadrodan aldırıp yine eskisi gibi işsiz yapmak yine benim namus borcumdur. Hem Ak Parti sana iş verecek, Ak Parti’nin hayrına iş sahibi olacaksın, lan züğürt, bir de gideceksin başka yerde, başka yerlere, başka partilere kardeşini göndereceksin. Beğeni (sosyal medya hesaplarını kastederek) yapacaksın. 30’a yakın kişi, bu otuzunun da yakında haberlerini alırsınız. Hiçbir güç elimden kurtaramaz onları, hiçbir güç! Allah’ın gücünün dışında.

'PARTİYE İHANET EDENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM'

Cumhurbaşkanımıza ne dediler? Dediler '24 Haziran’daki seçim ne olur? Meclis’teki aritmetik yapı tutmasa ne olur?'. Dedi ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan’ım, benim A planım da var, B planım da var’. Ben de diyorum ki hiç kimse kadrosuna güvenmesin, benim de C, D, E planlarım var. Vallahi bu partiye ihanet eden babamın oğlu olsa da gözünün yaşına bakmam, onu eski durumuna getiririm. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani burada 'Ben kadro aldım, bundan sonra kimse beni çıkaramaz...'. Yav ben Menderes Atilla’yım ha. Ben allem eder kullem eder başına bir çorap örerim, senin aklın durur.

Hiç merak etmeyin o 30 kişi, o diğer partilerle flörtleşenler, yakın tarihlerde onlar eskisi gibi ceplerinde parasız pulsuz bir şekilde piyasalarda dolaşacaklar ve onları göreceksiniz tamam mı? Ve onlara diyeceksiniz ‘Oğlum, lawêmin Ak Parti sana kadro vermedi mi? Niye ihanet ettin? Madem ihanet ettinse de bedeli budur'. Bunu da onlara söyleyeceksiniz. Herkesin Facebook’unu takip ettim ben. Herkesin beğenilerine bakıyorum. Yanımda bazıları var, bakıyorsun adam demek ki içinde ihanet var. Kendisi yayınlamıyor, yayınları beğeniyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 17:04

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