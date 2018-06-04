Urfa'da 6 aylık geçici iş için İŞKUR'a 8 bin kişi başvurdu

Urfa'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 bin 400 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceğinin duyurulmasının ardından 8 bin kişi başvuruda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hayata geçirilen TYP kapsamında, Urfa'da asgari ücret karşılığında 6 ay süreyle 6 bin 400 işçi çalıştırılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İŞKUR binasına gelen binlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu. İŞKUR binasına gelenler başvurularını yaparken işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İŞKUR'a gelen 8 bin kişi geçici iş başvuruda bulundu. İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen, başvuruların ardından çalıştırılacak 6 bin 400 geçici işçinin kurayla belirleneceğini ifade etti. Sabahın erken saatlerinde İŞKUR'a adını yazdırmak için bekleyen Halil Kaya ise kalabalık karşısında iş umudunu yitirdiğini ancak yine de beklediğini söyledi.

Fotoğraf: Ali Leylak/DHA

(DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 15:59

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