20 Ermeni 15 Haziranâ€™da daraÄŸacÄ±ndaydÄ±

Ä°ttihatÃ§Ä± hÃ¼kÃ¼met TÃ¼rkÃ§Ã¼ politikalarÄ±yla 1908 devrimini boÄŸdu. Ermenilerin imhasÄ±, Paramaz ve yoldaÅŸlarÄ±nÄ±n idamÄ±, devrimi boÄŸan temel politikalardÄ±.

Paramaz yoldaÅŸa ve yoldaÅŸlarÄ±na saygÄ±yla

Nevzat ONARAN

YÄ±l 1915…

OsmanlÄ± ordusunu Alman generaline ve OsmanlÄ± maliyesini Alman markÄ±na teslim eden ve Bulgaristan’a savaÅŸ rüÅŸveti olarak OsmanlÄ± topraÄŸÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayan Ä°ttihatçÄ± hükümetin1 harici ve dâhili harbi birleÅŸtirdiÄŸi yÄ±llardÄ±…

Ermeniler yerinden yurdundan kopartÄ±ldÄ±… Zindanlar doldu… DaraÄŸaçlarÄ± kuruldu…

Paramaz ve 19 yoldaÅŸÄ± 15 Haziran 1915’te idam edildi…

“Ey Paramaz kutsanmÄ±ÅŸ yiÄŸit” ve “IÅŸÄ±k saçÄ±yor giyotinler ormanÄ±nda” ve “KÄ±zÄ±l türküsünü haykÄ±rÄ±yor”…

Bunlar, NiÅŸan BeÅŸiktaÅŸlÄ±yan’Ä±n2 Paramaz ÅŸiirinden üç dize…

Ve günün puslu havasÄ±…

“Temkinli ve gizli hÄ±çkÄ±rÄ±klarÄ±mÄ±z uzun zaman sürdü. Çünkü yapabileceÄŸimiz baÅŸka bir ÅŸey yoktu, biz silahsÄ±zdÄ±k ve engellenmiÅŸtik, belirgin bir çÄ±ÄŸlÄ±k ve yüksek sesle aÄŸlamak bile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.”

A. Sirvan’Ä±n ‘20’lerden Ä°kisi’ baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda Paramaz (Madteos Sarkisyan) ile Vanik’i (KeÄŸam Vanikyan) anlatÄ±rken3 milletinin ve halkÄ±n halini bu ÅŸekilde kaleme aldÄ±…

Vanik, politik kimliÄŸini, “Günümüz iÄŸrenç kapitalist sisteminin baskÄ±sÄ± […] Sosyalist bir savaÅŸçÄ±nÄ±n ise ÅŸu an tek bir amacÄ± olacaktÄ±r. Var olan sistemi çökertmek ve insanÄ± yücelten bir sistemi kurmak. Bu sistem yakÄ±n gelecek için sosyalizmdir” diye yazdÄ±.4 Bu kadar net!

Paramaz, 1908 Devrimini “Olan (Mithat AnayasasÄ±) barÄ±ÅŸ deÄŸildir, ateÅŸkestir”5 ÅŸeklinde isabetli deÄŸerlendirdi. Devrimle 1876 AnayasasÄ± yürürlüÄŸe kondu ve Meclisi Mebusan açÄ±ldÄ±. Bu, Paramaz’Ä±n ifadesiyle bir ateÅŸkesti ve barÄ±ÅŸ, devrimin derinleÅŸmesiyle olacaktÄ±. Bu da, saray oligarÅŸisini alaÅŸaÄŸÄ± etmek ve millî ile toprak meselesini çözmekti. Fakat Ä°ttihatçÄ± hükümet Türkçü politikalarÄ±yla devrimi boÄŸduÄŸu gibi 1914’lerden itibaren ateÅŸkesi de bozdu. Ermenilerin imhasÄ±, Paramaz ve yoldaÅŸlarÄ±nÄ±n idam edilmesi devrimi boÄŸan temel politikalardÄ±.

20’lerden Doktor Benne’nin (Bedros Torosyan) “Siz, biz 20’leri asÄ±yorsunuz, arkamÄ±zda 20 binler gelecek” sözünün6 benzeri aslÄ±nda 1970’lerde sokakta ajitasyon ve yazÄ±lama diliydi. Sivil faÅŸistlerin sokaÄŸa salÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortamda “Bir devrimci ölür, bin devrimci doÄŸar” söylemiyle bilmeden Doktor Benne’nin haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±nÄ± tekrarladÄ±k. OnurlandÄ±ran dil birliÄŸi…

Ermenilerin bilmemesi mümkün deÄŸil, ama bizler/ben 15 Haziran’da 20 Ermeni devrimcinin idamÄ±nÄ± birkaç yÄ±l önce öÄŸrendik/öÄŸrendim. SanÄ±yorum Paramaz KÄ±zÄ±lbaÅŸ da ilk bilenlerdendi…

OsmanlÄ± ve Cumhuriyet egemenlerinin 15 Haziran’dan 6 MayÄ±s icraatÄ±na bütünlüklü bakamadÄ±k; sürekliliÄŸi göremedik…

6 MayÄ±s’ta saygÄ±yla andÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Deniz GezmiÅŸ’i, Yusuf Arslan’Ä± ve Hüseyin Ä°nan’Ä± anlatan DaraÄŸacÄ±n’da Üç Fidan’Ä±n tefrikasÄ±nÄ± Vatan gazetesinde Nihat Behram’Ä±n kaleminden okudum, 1976’da. Kitaba baktÄ±m7 MayÄ±s ayÄ±nda yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ. Gazeteyi almak veya bir yerde bulup okumak o günkü koÅŸullarda benim gibi nice gençlerin en büyük eylemiydi…

YaÅŸÄ±m ilerledi… Özellikle 50 yaÅŸÄ±m sonrasÄ±nda bu topraÄŸÄ±n HÄ±ristiyan milletlerinin özellikle 1910’lar sonrasÄ±nda neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendikçe anladÄ±m ki, çok bilgisizmiÅŸim/bilgisizmiÅŸiz. Sadece benim ayÄ±bÄ±m deÄŸildi…

AydÄ±nlardan akademiaya müesses nizamÄ±n barikatÄ± aÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ ve terbiyeli pardon teslimiyetçi, aslÄ±nda milliyetçi hatta Ä±rkçÄ± analizler yapÄ±la gelmiÅŸtir… 12 Eylül sonrasÄ±nda baÅŸÄ±nÄ± Åžerif Mardin’in çektiÄŸi merkez-çevre ve saire analizle Sünni Ä°slâm maÄŸduriyeti tam da böyle bir harekâttÄ±r. Çünkü din ve vicdan özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan bir Sünni Ä°slâm, bir HÄ±ristiyan’a, bir Musevi’ye ve bir Alevi-KÄ±zÄ±lbaÅŸ’a kÄ±yasla maÄŸdur deÄŸildir, hatta hiç deÄŸildir! AyrÄ±ca Sünni Ä°slâm, egemenlik unsurudur; Türk milliyetçiliÄŸinin iki unsurundan biri millettaÅŸlÄ±k yani Türk ve diÄŸeri dindaÅŸlÄ±k yani Sünni Ä°slâm’dÄ±r! Devletin SünnileÅŸtirmek olgusu ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n misyonerlik faaliyeti nasÄ±l görmezden gelinir de, maÄŸdurluk üretilir!

Regas Feraios portresi Andreas Kriezis tarafÄ±ndan çizilmiÅŸtir. Paramaz'Ä±n portresi, '20 Devrimci Ermeni, 15 Haziran 1915' broÅŸüründen alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Deniz GezmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± ise AA arÅŸivinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 1798’den 1972’ye halklarÄ±n üç devrimcisi: Regas, Paramaz ve Deniz

Böylesi kültürel-fikirsel harekâtlarÄ±n sonucudur ki, Ermeni soykÄ±rÄ±mÄ± hakkÄ±nda ancak bir asÄ±r sonra bilgileniyoruz ya da çoraklÄ±ktan kurtulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz! Elbette dünyayÄ± deÄŸiÅŸtirme sevdasÄ±nda olanlarÄ±n hem çoraklÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem milliyetçiliÄŸini görmezden gelemeyiz! Türk milliyetçiliÄŸinin partisi TKP’ye ve dolayÄ±sÄ±yla kendisine yansÄ±masÄ±nÄ± görmek için Vartan Ä°hmalyan’Ä±n anÄ±sÄ±na8 bakmayÄ± öneririm.

1914-1923 döneminde Anadolu’nun HÄ±ristiyan milletlerden temizlenmesini, TürkleÅŸtirilmesini ve Sünni Ä°slâmlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da yeni yeni tartÄ±ÅŸÄ±yoruz…

Gasp edilen on binlerce HÄ±ristiyan mülkünün transferini ve TürkleÅŸtirilmesini de…

1938 Dersim’i ‘medenileÅŸtirme’ harbini de…

Felaket bir hal…

Tam bir çoraklÄ±k!

Hatta 1961 AnayasasÄ±nÄ±n hak-hukuk güzellemesi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda 1964’te MGK kararÄ±yla RumlarÄ±n son sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± Ä°stanbul’dan kovulmasÄ± ve Ä°mroz’un RumsuzlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da…

Daha neler…

Geçen yÄ±l 15 Haziran sonrasÄ±nda 61’inci yaÅŸÄ±ma girdiÄŸimde 1797’da OsmanlÄ± saray oligarÅŸisine karÅŸÄ± eÅŸitlik bayraÄŸÄ±nÄ± bir anayasa taslaÄŸÄ± ile dalgalandÄ±ran Velestinli Regas’Ä± öÄŸrendim.

Fransa’nÄ±n AnayasasÄ± ile Ä°nsan ve VatandaÅŸ HaklarÄ± Bildirgesinden dört yÄ±l sonra 1797’de Viyana’da Regas, 35 maddelik Yasalar ve Vatan AdÄ±na Rumeli, Küçük Asya [Anadolu], Akdeniz AdalarÄ± ve Eflâk-BoÄŸdan’da YaÅŸayanlar Ä°çin Yeni Siyasal Yönetim-Özgürlük, EÅŸitlik, KardeÅŸlik ile 124 maddelik Anayasa Ä°lkeleri ve Yönetim Ruhu YurttaÅŸlar TarafÄ±ndan Ä°zlenmesi Gereken Düzen ve Yöntemler’i kaleme aldÄ±. Bunlardan 3000 tane bastÄ±rdÄ±. Politik literatüründe sultana-padiÅŸaha, tiran diyen Regas’Ä±n 1796’da kaleme aldÄ±ÄŸÄ± MarÅŸ ÅŸiirinde “Hepimiz tek yürek, tek görüÅŸ, tek ruhla/Vurun Tiran’Ä±n köküne, yok olsun!” yazdÄ±ÄŸÄ± gibi, hedefte saray oligarÅŸisi vardÄ±r. Viyana polisi Regas ve yoldaÅŸlarÄ±nÄ± yakaladÄ±, 10 MayÄ±s 1798’de OsmanlÄ± zaptiyesine teslim etti ve 40 günlük iÅŸkencenin ardÄ±ndan, kementlerle boÄŸulmuÅŸ Regas ile 7 yoldaÅŸÄ±nÄ±n cesedi Tuna’ya atÄ±ldÄ±. 1790’larda halen federatif ve ulusal-devlet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n henüz doÄŸmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Herkül Millas, Regas’Ä±n politik duruÅŸunu, “OsmanlÄ± devleti içinde FransÄ±z Devrimi’ne benzer toplumsal ve politik bir devrimin gerçekleÅŸmesini istemiÅŸtir” ifadesiyle özetlemiÅŸtir.9

AnladÄ±ÄŸÄ±m ÅŸu ki Regas, OsmanlÄ± saray oligarÅŸisinin millet-i hâkime/Sünni Ä°slâm-Türk tahakkümüne son vermekle milletler arasÄ±nda eÅŸitliÄŸi ve adaleti önermektedir. Regas’tan 221 yÄ±l sonra bugün dahi temel talebimizin “eÅŸitlik” ile “can ve mal güvenliÄŸi” olmasÄ±, masallardaki gibi “6 ay gittik, ama döndük arkamÄ±za baktÄ±k ki, bir arpa boyu yol gitmiÅŸiz” söylemine benzer noktada olmamÄ±z, halimizi net ortaya koymaktadÄ±r!

Büyük bir ÅŸatafatla 2013’de gündeme gelen Anayasa arayÄ±ÅŸÄ±nda acaba Regas AnayasasÄ± gündeme geldi mi? Maalesef, “gelmiÅŸtir” diye iyimser düÅŸünemiyorum. FransÄ±z Ä°htilâli atmosferinde OsmanlÄ± için hazÄ±rlanan Regas AnayasasÄ±nÄ± bilmemek, çoraklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n net ifadesi deÄŸil mi?

1797’den 221 yÄ±l sonra 2018’de bile anayasa meselesi bitmiÅŸ deÄŸildir. Çünkü Regas’Ä±n önerisinin temeli olan “adalet, dostluk ve eÅŸitlik” ilkeleri olmayan anayasalar, 1876’dan bugüne huzur getirmedi. Maalesef yakÄ±n dönemde de gelecek gibi görünmüyor…

Regas’Ä± öÄŸrenmemden dört yÄ±l öncesinde de 1915’in 15 Haziran’Ä±nda daraÄŸacÄ±nda ‘serini verip, sÄ±rÄ±nÄ± vermeyen’ Paramaz ve yoldaÅŸlarÄ±nÄ± öÄŸrenmiÅŸtim. Paramaz’Ä±n da anayasa taslaÄŸÄ± vardÄ±, milletlerin eÅŸitliÄŸi esastÄ±. Regas’tan tam 100 yÄ±l sonra Van’da sÄ±kÄ±yönetimde yargÄ±lanan Paramaz, mahkeme reisinin gözüne baka baka haykÄ±rdÄ±:

“Bizim istediÄŸimiz eÅŸitlik, biz katÄ± milliyetçi deÄŸiliz, bizim talebimiz Ermeni, Türk, Kürt, Alevi, Laz, Ezidi, Süryani, Arap ve KÄ±ptilerle birlikte eÅŸit koÅŸullarda yaÅŸamaktÄ±r. Bir devrimci olarak bu hedefe ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Ama OsmanlÄ± devletinin tutumu onu TürkçülüÄŸe götürüyor. Yüzlerce yÄ±l önce bu toprakta geldiÄŸiniz noktaya, TürkçülüÄŸe geri dönüyorsunuz. Reis Bey, yargÄ±lama sürecimizin tamamÄ± boyunca, siz ön yargÄ±larÄ±nÄ±za dayanarak, beni ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ± ‘kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lar, serseriler eÅŸkÄ±yalar, soyguncular’ ve ‘halkÄ±n huzurunu bozanlar’ gibi sÄ±fatlarla andÄ±nÄ±z. Ben burada, sizin bu ön yargÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n temelsiz olduÄŸunu ve bu sebepten hakkÄ±mÄ±zda verilecek hükümlerin, gerek hukuka ve gerekse de vicdana uygun olmayacaÄŸÄ±nÄ± ispat edeceÄŸim. […] Evet, biz ihtilalciyiz, ileri dünya tarafÄ±ndan tanÄ±nan ihtilâlcileriz, örnek ihtilâlcileriz ve tarih sahnesine çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bütün hikâyesi de OsmanlÄ± devleti tarafÄ±ndan gayet iyi bilinmektedir.”10

SavunmasÄ±nÄ± “YaÅŸasÄ±n Devrim!” diye bitiren Paramaz, eÅŸitlik istediÄŸi bu topraÄŸÄ±n milletlerinden birinin de KÄ±ptiler yani Çingeneler olduÄŸunu mahkeme kaydÄ±na geçirdi. Paramaz bu savunmasÄ±nÄ±, 1895-1896 Ermeni katliamÄ±nÄ± yapan Abdülhamid’e ve onun silahlÄ± gücü Hamidiye AlaylarÄ±’na karÅŸÄ± mücadelesinde tutuklanmasÄ±ndan sonra mahkemede yaptÄ±. Paramaz, “Böylesi bir resmi teÅŸkilat [Hamidiye AlaylarÄ±] ancak OsmanlÄ±’da kurulabilir ve bu teÅŸkilata adÄ±nÄ± veren eli kanlÄ± cani de ancak OsmanlÄ±’da var olabilir” diyerek, Abdülhamid’in milletler düÅŸmanÄ± kimliÄŸini ortaya koydu. Bugünün Sünni Ä°slâmcÄ±larÄ±n parlattÄ±ÄŸÄ± Abdülhamid, Hamidiye AlaylarÄ±nÄ± 65 Sünni Ä°slâmcÄ± Kürt aÅŸiretinden teÅŸkilatlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Hiçbir kimseye ve teÅŸkilata saygÄ±sÄ±zlÄ±k etmek istemem, Paramaz’Ä±n eÅŸitliÄŸini istediÄŸi milletler arasÄ±nda adÄ±nÄ± sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± Çingenelerin, 1970’ler sonrasÄ±nÄ±n devrimci mücadelesinde adÄ±nÄ±n geçtiÄŸini hiç duymadÄ±m, hiç okumadÄ±m.

Paramaz’Ä±n mahkûm milletler ülkesi OsmanlÄ±’da bu denli analizinin temelinde partisi ve onun teorik birikimi ve programÄ± vardÄ±. Böylece Karl Marks’Ä±n 200’üncü yaÅŸÄ± nedeniyle coÄŸrafyamÄ±zÄ±n Marksist hareketinin geçmiÅŸi tartÄ±ÅŸmasÄ±nda bir parantez açacak olursam, söyleyeceÄŸim ÅŸudur: TopraÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ilk sosyalist, komünist ve Marksist hareketi Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi, Suphi’nin TKP’sinden 33 yÄ±l önce 1887’de kuruldu. Paramaz ve 19 yoldaÅŸÄ± da, Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi üyesidir.

Hiç ÅŸüphesiz ideolojik-politik donanÄ±mÄ± ve devrimci hareket/mücadele tarihi açÄ±sÄ±ndan Suphi ile TKP öncesini bilmemek en hafifinden büyük bir eksiklikti; bunun için Türk milliyetçiliÄŸi bataÄŸÄ±ndan çÄ±kÄ±lamadÄ±, yÄ±llar debelenmekle geçti ve geçiyor! Suphi ve TKP öncesine gitmek, salt bir ÅŸu-bu meselesi deÄŸil, Türk-Sünni Ä°slâm egemenliÄŸini anlamak ve buna göre mücadeleyi derinleÅŸtirmekti!

Paramaz’Ä±n ve yoldaÅŸlarÄ±nÄ±n sorgusu ve iddianame ile karar hakkÄ±nda doÄŸrudan Genelkurmay-ATASE evraklarÄ±ndan bilgilenmek mümkündür. Paramaz, Karamaz veya Karamazyan diye yazÄ±lmÄ±ÅŸ ve sorgunun baÅŸlangÄ±cÄ±ndan idama giden süre 10 aydÄ±r. SoruÅŸturma 5 AÄŸustos 1914’te baÅŸladÄ± ve 15 Haziran 1915’de idamla bitti.11 Mahkemedeki savunmaya yer verilmeyen tutanaklarÄ± okuduÄŸumda gördüm ki, zindan sorgusu yaÅŸayanlar bilir, sorular uzun cevaplar kÄ±saysa, ortada teslimiyet yoktur; Genelkurmay-ATASE tutanaklarÄ± ÅŸahittir!

FotoÄŸraf, '20 Devrimci Ermeni, 15 Haziran 1915' broÅŸüründen alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 15 Haziran 1915'te idam edilen 20 Ermeni devrimci: Paramaz (Madteos SARKÄ°SYAN), Vahan BOYACIYAN (Ruben Garabetyan), Abraham MURADYAN, Aram AÇIKBAÅžYAN (Krikor Garabetyan), Bedros TOROSYAN (Doktor Benne), Armenak HAMPARTSUMYAN, SÄ±mbat KILIÇYAN (Angudi-ParasÄ±z Bedros), Hagop BASMACIYAN, Minas KEÅžÄ°ÅžYAN (Kapriel KeÅŸiÅŸyan veya Samsunlu SarÄ± Khaçik), Hrant YEGAVYAN, Karekin BOÄžOSYAN, Yeremya MANANDYAN (Yeremia MATOSYAN, Yeremya MANUKYAN), Yervant TOPUZYAN (Panvor), MÄ±gÄ±rdiç YERETSYAN, KeÄŸam VANÄ°KYAN (Vanik), Hovhannes DER-ÄžAZARYAN (Hovhannes YEÄžÄ°AZARYAN), Karnig BOYACIYAN, BoÄŸos BOÄžOSYAN, Murad ZAKARYAN (Hagop Äžazaryan), Tovmas TOVMASYAN

Paramaz’Ä±n Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi, 1910’da Ä°ttihat ve Terakki gibi OsmanlÄ±’nÄ±n bir legal partisiydi. Ermeni milletinin diÄŸer önemli partisi TaÅŸnaktsutyun Partisi yani Ermeni Devrimci Federasyonu da legaldi. Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi, “OsmanlÄ± topraklarÄ±nda yaÅŸayan Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Rum, Bulgar ve diÄŸerleri çeÅŸitli unsurlarÄ±n birleÅŸmesiyle oluÅŸan halkÄ±n, bugün tâbi olduklarÄ± idari, mali, ekonomik ÅŸartlar ve çeÅŸitli vergiler iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na ve yok olmasÄ±na sebep olacaktÄ±r” tespiti (Ä°kinci Bölüm, 1’inci paragraf) yaptÄ±ÄŸÄ± ana tüzüÄŸü, beÅŸ bölümden oluÅŸuyor.12 Size hiç de yabancÄ± gelmeyecek bazÄ± maddelerini özetleyeceÄŸim:

Programda proletarya, müstahsil yani üretici sÄ±nÄ±f olarak tanÄ±mlanÄ±yor ve sosyal devrim ile sosyalizm, “Üretici sÄ±nÄ±fÄ±, amacÄ±na ulaÅŸabilmesi için […] benzer partilerle uyum içerisinde hareket ederek sosyal bir devrim meydana getirmeye çalÄ±ÅŸacaktÄ±r. Bu sosyal devrimin uygulamaya konulmasÄ± üretici sÄ±nÄ±fÄ±n, ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal bütün kurumlarÄ±nÄ±n yönetimini üstlenmesi ve hükümet iÅŸlerini ele almasÄ± suretiyle, birimlere ayrÄ±lmÄ±ÅŸ teÅŸkilatÄ±na ve ayrÄ±ca sÄ±nÄ±f ve üste çÄ±kma savaÅŸÄ±na son vererek, bundan sonra sosyalist bir örgütün toplanmasÄ± gerçekleÅŸtirebilecektir” (GiriÅŸ, 4 ve 5’inci paragraf) ÅŸeklinde kaleme alÄ±ndÄ±. Partinin örgütlenmesi, “Sosyalizm açÄ±sÄ±ndan Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi her milletten sosyal demokrat ÅŸubeler meydana getirmeye” çalÄ±ÅŸmak (BeÅŸinci Bölüm, 4’üncü paragraf) olarak ifade edildi.

Parlamenter meÅŸrutiyette kurulacak sistem 23 maddede belirlendi. Ä°ttihatçÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aksine adem-i merkeziyetçi bir idare sistemi (madde 2) ve genel, eÅŸit, gizli, hiçbir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmadan doÄŸrudan seçimle iki yÄ±llÄ±k süreyle oluÅŸturulacak kurul (madde 1, 3, 4, 5, 6) ve kiÅŸilerin, meskenlerin ve yazÄ±ÅŸmalarÄ±n saldÄ±rÄ±lardan korunmasÄ± (madde 10) ile “EÄŸitimin genel ve lâik olarak mecburi ve ücretsiz” olmasÄ± (madde 13) ve dini kuruluÅŸlarÄ±n harcamalarÄ±nÄ±n her bir mezhebe baÄŸlÄ± olanlarÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla karÅŸÄ±lanmasÄ± (madde 11) önerildi.

Ekonomik program 24 maddeyle detaylandÄ±rÄ±ldÄ±. Bugünün dillerden düÅŸmeyen dolaylÄ± vergiler, Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisinin programÄ±nda yer aldÄ± ve doÄŸrudan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± (madde 1, 2) istendi. AngaryanÄ±n yasaklanmasÄ± (madde 4) ve Düyûn-Ä± Umûmiyenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± (madde 5) ve günlük mesainin 8 saat ile haftalÄ±k tatilin 42 saat olmasÄ± (madde 7, 8) ve 14 yaÅŸÄ±ndan küçüklerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± (madde 12) ve iÅŸçi ücretinde asgari sÄ±nÄ±rÄ±n belirlenmesi (madde 20) gibi maddeler sÄ±ralandÄ±. Türkiye’de asgari ücretin 1969’da13 icra edildiÄŸi hatÄ±rlanÄ±rsa, Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi’nin programÄ±nÄ±n önemi daha iyi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Toprak meselesiyle ilgili program 11 maddede detaylandÄ±rÄ±ldÄ±.

Günümüzün en yakÄ±cÄ± siyasi meselesi de dikkate alÄ±ndÄ±. Üçüncü bölüm’de milli meseleyle ilgili çözüm politikasÄ±na yer verildi, milletlerin eÅŸitliÄŸi, “Millî meseleler açÄ±sÄ±ndan çeÅŸitli milletlerin siyasi hukuku tamamen korunacaktÄ±r. Bir milletin diÄŸerine üstünlüÄŸü tamamÄ±yla reddedilecektir […] Milletlerin kesin eÅŸitlik” ÅŸeklinde ifade edildi.

Ermeni partiler “OsmanlÄ±yÄ± ÅŸöyle bölmek istedi yok ÅŸu-bu” diyen Ä±rkçÄ±lar, hep yalan söyledi. OsmanlÄ± bütünlüÄŸü, Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisinin programÄ±nda “Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi, OsmanlÄ± devletinden ayrÄ±lma eÄŸilimlerini bütünüyle reddeder” (BeÅŸinci Bölüm, 1. paragraf) ÅŸeklinde yer aldÄ±. Elbette ayrÄ±lmak istemek de kusur deÄŸildir!

Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi’nin ve TaÅŸnaktsutyun Partisi’nin14 OsmanlÄ±’nÄ±n toprak bütünlüÄŸünde OsmanlÄ± Ermenistan’Ä±na adem-i merkeziyetçi yönetim önerisini, Ä°ttihatçÄ±lar reddetti ve soykÄ±rÄ±ma varan Ä±rkçÄ± politikalarÄ± icra etti. Bir asÄ±r sonrasÄ±nda da 2015’te saray hamlesiyle, Dolmabahçe’de ilân edilen Kürtlerle müzakere masasÄ± devrildi. Nitekim Oslo sürecinin mimarlarÄ±ndan MÄ°T eski MüsteÅŸarÄ± Emre Taner’in 9 KasÄ±m 2016’da TBMM’de Fethullah Cemaatini AraÅŸtÄ±rma Komisyonunda söylediÄŸi “Yol haritamÄ±z yoktu” ifadesi15 her ÅŸeyin itirafÄ± deÄŸil mi? Bu anlamda Türk milliyetçiliÄŸinin temel politikasÄ±nda, Ä°ttihat ve Terakki’den AKP’ye gram sapma olmamÄ±ÅŸtÄ±r...

Sultan I. Abdülhamid’in 1798’de boÄŸdurduÄŸu Regas ile 7 yoldaÅŸÄ±ndan, Ä°ttihatçÄ± hükümetin 1915’te astÄ±ÄŸÄ± Paramaz ile 19 yoldaÅŸÄ±na, Demirel liderliÄŸinde Türk milliyetçilerin ittifakÄ±yla 1972’de asÄ±lan Deniz ile iki yoldaÅŸÄ±na ve 2018’e deÄŸiÅŸmeyen talebimiz, “milletler eÅŸit” ve “can güvenliÄŸi”dir. Çaresinin adalet olduÄŸu, 20 bin Ermenin öldürüldüÄŸü 1909 Adana katliamÄ± maÄŸduru ve Sosyal Demokrat HÄ±nçakyan Partisi üyesi avukat Garabet Çalyan’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± raporun16 son cümlesinde ÅŸöyle yer aldÄ±:

“VatanÄ±n selameti birliÄŸe; dostluÄŸun tesisi, adaletin icrasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r.”

DÄ°PNOTLAR:

1- Nevzat Onaran, OsmanlÄ±’da Ermeni ve Rum MallarÄ±nÄ±n TürkleÅŸtirilmesi (1914-1919), Emvâl-i Metrûkenin Tasfiyesi-I, Evrensel BasÄ±m-YayÄ±n, Ä°stanbul-2013, sf. 72-81, 123-136.

2- Yetvart Çopuryan (derleyen), Paramazlar, BeyazÄ±t’ta 20 DaraaÄŸacÄ±, çeviren: Aris NalcÄ±, Evrensel BasÄ±n-YayÄ±n, Ä°stanbul-2015, sf. 48. 1921’de basÄ±lan bu kitabÄ±n Ermenicesinin bulunmasÄ±nda ve okuyucuya ulaÅŸmasÄ±nda emeÄŸim olduÄŸu için çok mutluyum. N.O.

3- a.g.e, sf. 121.

4- a.g.e, sf. 140.

5- a.g.e, sf. 55.

6- a.g.e, sf. 77.

7- Nihat Behram, DaraÄŸacÄ±nda Üç Fidan, 49. BaskÄ±, Everest YayÄ±nlarÄ±, Ä°stanbul-2008.

8- Vartan Ä°hmalyan, Bir YaÅŸam Öyküsü, Cem YayÄ±nevi, 2. basÄ±m, Ä°stanbul-1989, ilgili makalem, Nevzat Onaran, Vartan Ä°hmalyan’Ä±n Ermeni deyip de yaz[a]madÄ±ÄŸÄ±!, 12 Ocak 2017, https://www.evrensel.net/haber/303724/vartan-ihmalyanin-ermeni-deyip-de-yaz-a-madigi

9- Herkül Millas, Yunan Ulusunun DoÄŸuÅŸu, Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±, Ä°stanbul-1994, sf. 102-111, 116, 262-294.

10- Kadir AkÄ±n, Ermeni Devrimci Paramaz, 2. baskÄ±, Dipnot YayÄ±nlarÄ±, Ankara-2015, sf. 57-58.

11- Genelkurmay ATASE, ArÅŸiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, 1914-1918, cilt: 3, Genelkurmay BasÄ±mevi, Ankara-2006, sf. 3-164. AyrÄ±ca 4’üncü cilde de bakÄ±labilir. N.O.

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Regasâ€™tan, Paramazâ€™a ve Denizâ€™eâ€¦

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 14:42

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