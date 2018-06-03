Şile'de tekne battı: 1 kişi öldü, Şarkıcı Onurcan Özcan kayıp 

Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, Müzisyen Onurcan Özcan ise kayıp.

Şile'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor.

Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Şarkıcı Onurcan Özcan'a ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Onurcan Özcan "Yalnızlığın Ezgisi" adlı şarkısıyla geniş kitlelere erişti. Şarkıya Ferhat Göçer, kendi albümünde de yer verdi. 21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan,Youtube ve diğer sosyal medya mecralarında özellikle gençler arasında çok beğenilen ve izlenen isimler arasında. Genç müzisyenin, Yalnızlığın Ezgisi, Yaramızda Kalsın, İntihaşk, Kibrit ve Hırka gibi şarkıları var. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Haziran 2018 10:53

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