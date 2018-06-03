Mobilya atölyelerinden 24 Haziran’a

24 Haziran seçimlerine giderken Adana Mobilyacılar Sitesinde genç işçiler seçimi değerlendirdi.

Adnan KARATAŞ

Adana

24 Haziran seçimlerine 1 aydan kısa bir süre kala Adana Mobilyacılar Sitesinde genç işçiler ile seçimler ve seçimlere hangi taleplerle gidildiği üzerine sohbet ettik. Genç işçilerle memleketin ekonomik gidişatının ne halde olduğunu, OHAL sürecinde seçimlerin ne denli sağlıklı sürdürüleceğini ve OHAL’in kime yaradığına dair birçok konuyu ele alma fırsatı yakaladık. Seçimlerde tercihlerini değerlendiren genç işçilerin bir kısmı AKP’den bir an önce kurtulmak gerektiğini vurgularken, bir kısmı da daha cezbedici bir seçenek olmadığı için seçimlerde tercihlerinin AKP- Erdoğan iktidarından yana olcağını belirtti. Genel olarak genç işçiler ekonomik durumun çok kötü olduğunu da söyledi.

‘BUGÜNE KADAR YAPAMADI BUNDAN SONRA DA YAPMAZ’

29 yaşındaki Mehmet Sancar 7 yıldır mobilya atölyesinde çalışıyor. Daha önceki seçimlerde hiç oy kullanmamış olan Mehmet, bu seçimlerde oy kullanacağını söylüyor. AKP- Erdoğan dışında birine oy vereceğini ve aklında Muharrem İnce’nin olduğunu belirtiyor. Akp‘nin bu güne kadar ekonomi, özgürlük ve demokrasi adına hiçbir şey yapmadığını söyleyen Sancar bu saatten sonra da hiçbir şey yapamayacağını aktarıyor. Gençlik üzerinde ise genel olarak işsizlik sıkıntısı olduğundan bahseden Sancar bunun nedeninin de Suriye’den gelen mültecilerden kaynaklı ucuz iş gücü olduğunu söylüyor. Suriyeli mültecilere karşı bir tepkisi olmadığını, Suriyeli işçilerin de gerçek haklarının almasını gerektiğini vurguluyor.

‘SOSYAL MEDYA KULLANMAK BİLE SUÇ’

Mehmet Yağız 19 yaşında atölyede çalışan işçi, 10 yıldır bu işi yapıyor. Seçimlerde HDP’ye oy vereceğini, sebep olarak ise kendisine yakın gördüğünü, memlekette barış ve demokrasi ortamının sağlanması için desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Mehmet, AKP’nin bugünkü vaatlerinin sadece seçimlerde oy almak için yalandan başka bir şey olmadığını aktarıyor. OHAL’ in 7. Kez uzatılarak halkın özgürlüklerinin elinden alındığını Türkiye’nin ise geleceği için bu durumun çok sağlıksız olduğunu söylüyor. Sosyal medyanın bile suç unsuru olduğu memlekette AKP’den kurtulmak gerektiğini düşündüğünü söylüyor.

‘GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ AMA OYUM AKP’YE’

Ramazan İçen 18 yaşında, 6 yıldır mobilya atölyelerinde çalışan bir işçi. Seçimlerde AKP’yi destekleyeceğini, AKP’den başka bir güçlü rakip görmediğini ve AKP- Erdoğan iktidarının istikrarlı yapısından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Ne kadar AKP’yi desteklese de mevcut durumdan kendisi de çok rahatsız. Ülkenin ekonomik gidişatının çok kötü olduğunu doların sürekli yükselmesinden dolayı işlerinin kötü olduğunu, patron kazanamayınca kendilerinin de kazanamadığını belirtiyor. Ayrıca 16 yıldır demokratikleşme ve özgürleşme adına pek bir şey olmadığını sadece başörtüsü özgürlüğünün olduğunu söyleyen İçen ‘’Çözüm süreci başladı ama sonuç daha kötü oldu‘’ dedi.

‘ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİNİ GÖREMİYORUM’

15 yıldır mobilya atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Ramazan Güçlü seçimlerde oyunu “Daha iyi bir lider olmadığını” düşündüğü için AKP’ye vereceğini söylüyor. “Her ne kadar AKP ye oyumu vereceğim desem de ekonominin hiç iyi olmayışından kaynaklı atölyeye malzeme almakta zorlanıyoruz” diye de aktarıyor Ramazan. AKP’nin şuanki vaatlerinin oy almak için söylediğini düşünen Ramazan OHAL’in uzatılmak zorunda olmasının demokrasiden yoksun politikalar izlenmesine sebep olduğunu açıklıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Güçlü bu iktidarla çocuklarının geleceğini göremediğini ve son olarak da “Bedelli askerlik istiyorum çünkü bu şartlarda askere gidersem evdeki çocuklara kim ekmek götürecek” diyerek taleplerini dile getiriyor.

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