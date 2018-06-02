İstanbul Aydın Üniversitesinde yaz okulu ders ücretlerine tepki

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, yaz okulu ücretlerinin yüksek olmasını Twitter'da açtıkları #İAÜSESİNİDUYURUYOR etiketiyle protesto ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, yaz okulunda açılan dersler için kredi başına 800 lira istenmesine tepkili. Twitter üzerinden #İAÜSESİNİDUYURUYOR etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla ders ücretlerine tepki gösteren öğrenciler, “Müşteri değil, öğrenciyiz, yaz okulu fiyatlarından şikayetçiyiz” dedi. Öğrenciler, yaz okulu ücretleri konusunda taleplerinin dikkate alınmasını ve ücretlerin düşürülmesini istedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 18:17

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