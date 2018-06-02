Mardin'de HDP'nin yüzde 73 oy aldığı 143 sandık taşınıyor

YSK'nin bazı seçim sandıklarının yerlerinin değiştirilmesi kararı sonrası Mardin'de HDP'nin yüksek oranda oy aldığı sandıkların taşınacağı açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran baskın seçimleri kapsamında Mardin ve ilçelerine bağlı 90 yerleşim yerinde bulunan 143 sandığın farklı noktalara taşınarak birleştirilmesini kararlaştırdı. Güvenlik gerekçesi öne sürülerek taşınması kararlaştırılan ve HPD’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 73 oy oranı ile birinci parti çıktığı sandıkların taşınması, 6 bin 706 seçmeni etkileyecek.

‘YSK, AKP LEHİNE HAREKET EDİYOR’

Söz konusu durumu değerlendiren HDP Mardin Seçim Koordinasyonu Üyesi Felek Fidan, sandıkları taşınan yerleşim yerlerinde partilerinin yüksek oy oranı ile birinci parti olduğuna dikkat çekti. Bir önceki seçimlerde sandıkları taşınacak köylerde sorunsuz bir şekilde oy verme işleminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Fidan, “Neden şimdi ‘güvenlik’ gerekçesi bahane edilerek sandıklar taşınıyor?” diye sordu. Seçmenlerinin baskı altına alınmak istendiğine dikkat çeken Fidan, “Bu durum YSK’nin AKP lehine hareket ettiğinin göstergesidir” yorumunda bulundu.

‘SANDIK BAZLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’

Partilerinin baraj altında bırakılmak istendiğinden dolayı böylesi uygulamalara başvurulduğunu vurgulayan Fidan, bu kararın seçim günü bazı usulsüzlükleri de beraberinde getireceğine işaret etti. Tüm bunlara karşı seçmenlerin kendi özgür iradeleriyle oy vermeleri için bazı komisyonlar oluşturduklarını aktaran Fidan, “Sandık bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Seçmenlerimizin oylarını kullanmaları için bütün imkanlarımızı kullanacağız” diye konuştu.

Fidan son olarak, bütün baskı ve engellemelere rağmen halkın sandık başına giderek oylarına sahip çıkacağını dile getirdi. (Mardin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 16:42

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