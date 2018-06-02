Erzurum'da ev baskınları: 21 gözaltı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yapılan operasyonda DBP İl Eşbaşkanı Muhlis Kırmacı'nın da aralarında bulunduğu 21 partili gözaltına alındı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese polis baskını yapıldı.

Operasyonda aralarında DBP İl Eşbaşkanı Muhlis Kırmacı, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, HDP seçmenlerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle; Şevket Tutkun, Süleyman Aydın, Selahaddin Eroğlu, Rasim Güneş, Takyedin Çelik, Erdal Bayram ve eşi, Erdem Kaya, Yüksel Kişi, Nuri Kandemir, Medeni Aras, Mahmut Çimendağ, Yener Yüksel, İbrahim Şenlik, Fahrettin Taşçı, Ali Rıza Arslan, Ali Gözmen, Yavuz Karabudak ve isimleri öğrenilemeyen iki mahalleli.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 21 kişinin Jandarma ve Emniyet'e götürüldükleri belirtildi. (MA)

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