Ezhel’le görüşen Cihaner: Şüphecilikler suç ile mücadeleyi engelliyor

CHP Milletvekili İlhan Cihaner, ‘uyuşturucu kullanımını özendirdiği’ iddiasıyla tutuklanan rapçi Ezhel’i cezaevinde ziyaret etti.

TBMM Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Üyesi, CHP Milletvekili İlhan Cihaner, ‘sosyal medya hesaplarında ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği’ iddiasıyla tutuklanan Ezhel mahlaslı rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu’nu cezaevinde ziyaret etti.

Ezhel’le görüşmesini Artı TV’de Utku Zırığ’ın sunduğu Artı Hafta Sonu programında anlatan Cihaner, “Ezhel’le görüştüm. Dinleyenleri merak ediyordur. Sağlığı ve morali yerinde görünüyor. İçinde bulunduğu koşulları, bir çeşit öğretici bir deneyim gibi değerlendiriyor. Tutuklanmayı gerektirir bir şey yaptığını düşünmüyor. Kendisine yöneltilen suçu işlemediği inancında” dedi.

‘TUTUKLAMA TEDBİRİ YANLIŞ’

Ezhel’in tutuklanmasını ve gerekçelerini değerlendiren Cihaner, şunları söyledi: “Tutuklanma orantılı bir tedbir değil. Bir müzik kültürü olarak rap yapan birisini maddi koşulları oluşmayan bir suçlamadan dolayı tutuklarsanız, delilleri karartma ya da kaçma şüphesi olmayan birine orantısız bir uygulama ile yönelmiş olursunuz. Pekala, suçun niteliğine ve şüpheye uygun ılarak ek tedbirler alabilirsiniz... Tutuklama gerekçesini okuduğumda olağanüstü şüpheci ve haksız bir tutuklama ile karşı karşıya olduğumuzu gördüm. Bu suç beraberinde yeni bir tanımlama getirmiş ve pratiği de henüz denenmiş değil. Ezhel’de denediler. Ardından iki rap müzisyeninde daha var benzer durum ortaya çıktı. Geçmişte Komisyonr çalışmaları sırasında bu konuda çalışmış Adli Tıp uzmanı ile konuştuğumuzda, Madonna’nın MAD harflerinden subliminal mesaj verildiğini iddia edenler olduğunu söylemişti bize. Oysa bu tür şüphecilikler suç ile mücadeleyi engelliyor tam aksin suçun yaygınlaşmasına bile yol açabiliyor. Özendirme suçunun gerçekleşmesi durumu kanun maddesinde çok açıkça belirlenmeli ve hukuk kurumları ona göre adım atmalı.”

Instagram’da Ezhel’in ‘eleştirel olarak paylaştım’ dediği hint keneviri fotoğrafı gerekçe gösterilerek tutuklandığını hatırlatan Cihaner, “Bir yurttaşımız bu paylaşımı BİMER’e bildiriyor. Bu şikayet emniyet ve savcılık üzerinden Ezhel’e soruşturmaya dönüşüyor ve nihayetinde tutuklama ile son buluyor. Bu durum bile tutuklama tedbirinin doğruya kullanılmadığının bir belgesi” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net