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DeÄŸinmeler: Kara gÃ¶rÃ¼ndÃ¼
Adnan Ã–zyalÃ§Ä±nerâ€™den deÄŸinmeler: GÃ¼neÅŸin doÄŸmasÄ±nÄ± beklememiz gerek ÅŸimdi de. YarÄ± karanlÄ±kta.
Adnan ÖZYALÇINER
BÄ°ZÄ°Z YANAN
Kan akÄ±yor her gün. AteÅŸ yakÄ±lÄ±yor. KanÄ± akÄ±tanlar, ateÅŸi yakanlar tepemizde dikilip duruyor her gün. Gene de biziz kanÄ± akan, yanÄ±p yakÄ±lan.
AYDINLIK SON
DoÄŸan güneÅŸ, aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n müjdecisi oldukça her karanlÄ±ÄŸÄ±n sonu aydÄ±nlÄ±ktÄ±r.
KARANLIÄžIN SONU
Bu sonu yok karanlÄ±ÄŸÄ±, sonsuz bir aydÄ±nlÄ±k yenecektir. Günboyu Ä±ÅŸÄ±yarak. Geceyi de Ä±ÅŸÄ±tarak. KÄ±ÅŸÄ± yaza çevirecek bir aydÄ±nlÄ±kla.
KARANLIK MI, AYDINLIK MI?
Ne gecesi, ne gündüzü belli, binlerce voltluk lâmbanÄ±n sönmeden yandÄ±ÄŸÄ± bu kentte. Bildik karanlÄ±kla aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± özleterek.
ONLARCA MARTI
Onlarca martÄ±, Meyhaneler sokaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda koca çöp vagonunu dolduran meze artÄ±klarÄ±na dalÄ±yor her gün, akÅŸam saatlerinde. KanatlarÄ±nÄ± havalandÄ±ran rüzgârdan, denizin mavi serinliÄŸinden yoksun, kendi içinde boÄŸulan kentin ortasÄ±nda. Beton kaldÄ±rÄ±mlarda sekip yüksek binalarÄ±n denizi görmeyen damlarÄ±na konarak.
SONU
Denizin bittiÄŸi yerde bir martÄ± eÅŸeleniyor çöplükte. Betona kesmiÅŸ kente yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor, sel olup denize akÄ±yor kiri pasÄ±yla. Ne deniz doÄŸurabilir artÄ±k, ne martÄ± uçabilir üstünde, ne toprak yeÅŸerir.
Ä°KÄ°SÄ° BÄ°RLÄ°KTE
AsÄ±m Bezirci’yle RÄ±fat Ilgaz hem edebiyattaki, hem toplumsal alandaki savaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yaÅŸam boyu omuz omuza sürdürdü. Arka arkaya gelen ölümlerinde de birlikteydiler.
Onlar, Sennur Sezer’in “Üçüncü Adam” ÅŸiirinde RÄ±fat Ilgaz’a:
“RÄ±fat’a
Ranzada yatma zor gelmedi de
Dert anlatma zor geldi
Sevmenin insanlarÄ± suç olduÄŸunu
ÖÄŸrenemedi.”
dediÄŸi suçu iÅŸledi; ikisi de. Birlikte.
GÜNEÅžLE
AkÅŸamdan yaÄŸan yaÄŸmur, sabahÄ± da etkiliyor serinliÄŸiyle. GüneÅŸ doÄŸana kadar.
GÜN GEÇMÄ°YOR
Her ÅŸey hÄ±zla geçip gidiyor. Tam bir akÄ±ÅŸkanlÄ±k içinde. Gökte uçaklar, denizde motorlar, vapurlar, gemiler, karada tramvaylar, metrolar, metrobüsler, otobüsler. Daha aÄŸÄ±r da olsa -üstlerine bindirilen yüklerden olmalÄ±- geçip giden kamyonlarla TIR’larÄ± da katabiliriz bu akÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa. Onlar geçip gidiyor, her dakika, her saat, bütün bir gün. Gün geçmiyor. Üstüne çöken karanlÄ±ktan.
YAZ BÄ°TMEDEN
KanÄ±yorsun açan gülle her sabah. DüÅŸen çiyle aÄŸlÄ±yorsun. Yaz bitiyorken.
SEVGÄ°LÄ°M
Sevgilim ne güzelsin. Benimle en güzelsin.
BÄ°TÄ°MSÄ°Z YAZ
Yaz açan güllerle kÄ±rmÄ±zÄ±. AkÄ±p giden, kÄ±rlarla yemyeÅŸil, aÄŸaçlarla. Masmavi gökyüzüne eÅŸ deniziyle uçsuz yaz. Bitimsiz.
SONSUZLAÅžTIRMA
Her ÅŸey sonludur. Günlerimizi, gecelerimizi dolduran yaÅŸam da. YaÅŸamÄ± uzatacak, anlamlandÄ±racak olan edebiyattÄ±r, sanattÄ±r. Sonu sonsuzlaÅŸtÄ±racak olan.
KARA GÖRÜNDÜ
Ne kadardÄ±r mavisi kararmÄ±ÅŸ denizlerin dalgalarÄ±yla boÄŸuÅŸuyoruz. Birinden ötekine geçerek. FÄ±rtÄ±nalara göÄŸüs gererek. Ufku taradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her seferinde karanlÄ±k bir boÅŸluk karÅŸÄ±lÄ±yor bizi. BattÄ±k mÄ±, yoksa hep aynÄ± burgacÄ±n ortasÄ±nda dönenip duruyor muyuz?
Bizi gören, bilen var mÄ± ya da biz kimseyi görebiliyor muyuz?
Sesimizi duyan var mÄ± ya da biz sesimizi duyurabiliyor muyuz?
Sonunda kara göründü. Sis, pus içinde boydan boya. GüneÅŸin doÄŸmasÄ±nÄ± beklememiz gerek ÅŸimdi de. YarÄ± karanlÄ±kta.