DeÄŸinmeler: Kara gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

Adnan Ã–zyalÃ§Ä±nerâ€™den deÄŸinmeler: GÃ¼neÅŸin doÄŸmasÄ±nÄ± beklememiz gerek ÅŸimdi de. YarÄ± karanlÄ±kta.

Adnan ÖZYALÇINER

BÄ°ZÄ°Z YANAN

Kan akÄ±yor her gün. AteÅŸ yakÄ±lÄ±yor. KanÄ± akÄ±tanlar, ateÅŸi yakanlar tepemizde dikilip duruyor her gün. Gene de biziz kanÄ± akan, yanÄ±p yakÄ±lan.

AYDINLIK SON

DoÄŸan güneÅŸ, aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n müjdecisi oldukça her karanlÄ±ÄŸÄ±n sonu aydÄ±nlÄ±ktÄ±r.

KARANLIÄžIN SONU

Bu sonu yok karanlÄ±ÄŸÄ±, sonsuz bir aydÄ±nlÄ±k yenecektir. Günboyu Ä±ÅŸÄ±yarak. Geceyi de Ä±ÅŸÄ±tarak. KÄ±ÅŸÄ± yaza çevirecek bir aydÄ±nlÄ±kla.

KARANLIK MI, AYDINLIK MI?

Ne gecesi, ne gündüzü belli, binlerce voltluk lâmbanÄ±n sönmeden yandÄ±ÄŸÄ± bu kentte. Bildik karanlÄ±kla aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ± özleterek.

ONLARCA MARTI

Onlarca martÄ±, Meyhaneler sokaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda koca çöp vagonunu dolduran meze artÄ±klarÄ±na dalÄ±yor her gün, akÅŸam saatlerinde. KanatlarÄ±nÄ± havalandÄ±ran rüzgârdan, denizin mavi serinliÄŸinden yoksun, kendi içinde boÄŸulan kentin ortasÄ±nda. Beton kaldÄ±rÄ±mlarda sekip yüksek binalarÄ±n denizi görmeyen damlarÄ±na konarak.

SONU

Denizin bittiÄŸi yerde bir martÄ± eÅŸeleniyor çöplükte. Betona kesmiÅŸ kente yaÄŸmur yaÄŸÄ±yor, sel olup denize akÄ±yor kiri pasÄ±yla. Ne deniz doÄŸurabilir artÄ±k, ne martÄ± uçabilir üstünde, ne toprak yeÅŸerir.

Ä°KÄ°SÄ° BÄ°RLÄ°KTE

AsÄ±m Bezirci’yle RÄ±fat Ilgaz hem edebiyattaki, hem toplumsal alandaki savaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± yaÅŸam boyu omuz omuza sürdürdü. Arka arkaya gelen ölümlerinde de birlikteydiler.

Onlar, Sennur Sezer’in “Üçüncü Adam” ÅŸiirinde RÄ±fat Ilgaz’a:

“RÄ±fat’a

Ranzada yatma zor gelmedi de

Dert anlatma zor geldi

Sevmenin insanlarÄ± suç olduÄŸunu

ÖÄŸrenemedi.”

dediÄŸi suçu iÅŸledi; ikisi de. Birlikte.

GÜNEÅžLE

AkÅŸamdan yaÄŸan yaÄŸmur, sabahÄ± da etkiliyor serinliÄŸiyle. GüneÅŸ doÄŸana kadar.

GÜN GEÇMÄ°YOR

Her ÅŸey hÄ±zla geçip gidiyor. Tam bir akÄ±ÅŸkanlÄ±k içinde. Gökte uçaklar, denizde motorlar, vapurlar, gemiler, karada tramvaylar, metrolar, metrobüsler, otobüsler. Daha aÄŸÄ±r da olsa -üstlerine bindirilen yüklerden olmalÄ±- geçip giden kamyonlarla TIR’larÄ± da katabiliriz bu akÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸa. Onlar geçip gidiyor, her dakika, her saat, bütün bir gün. Gün geçmiyor. Üstüne çöken karanlÄ±ktan.

YAZ BÄ°TMEDEN

KanÄ±yorsun açan gülle her sabah. DüÅŸen çiyle aÄŸlÄ±yorsun. Yaz bitiyorken.

SEVGÄ°LÄ°M

Sevgilim ne güzelsin. Benimle en güzelsin.

BÄ°TÄ°MSÄ°Z YAZ

Yaz açan güllerle kÄ±rmÄ±zÄ±. AkÄ±p giden, kÄ±rlarla yemyeÅŸil, aÄŸaçlarla. Masmavi gökyüzüne eÅŸ deniziyle uçsuz yaz. Bitimsiz.

SONSUZLAÅžTIRMA

Her ÅŸey sonludur. Günlerimizi, gecelerimizi dolduran yaÅŸam da. YaÅŸamÄ± uzatacak, anlamlandÄ±racak olan edebiyattÄ±r, sanattÄ±r. Sonu sonsuzlaÅŸtÄ±racak olan.

KARA GÖRÜNDÜ

Ne kadardÄ±r mavisi kararmÄ±ÅŸ denizlerin dalgalarÄ±yla boÄŸuÅŸuyoruz. Birinden ötekine geçerek. FÄ±rtÄ±nalara göÄŸüs gererek. Ufku taradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her seferinde karanlÄ±k bir boÅŸluk karÅŸÄ±lÄ±yor bizi. BattÄ±k mÄ±, yoksa hep aynÄ± burgacÄ±n ortasÄ±nda dönenip duruyor muyuz?

Bizi gören, bilen var mÄ± ya da biz kimseyi görebiliyor muyuz?

Sesimizi duyan var mÄ± ya da biz sesimizi duyurabiliyor muyuz?

Sonunda kara göründü. Sis, pus içinde boydan boya. GüneÅŸin doÄŸmasÄ±nÄ± beklememiz gerek ÅŸimdi de. YarÄ± karanlÄ±kta.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Haziran 2018 07:14

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