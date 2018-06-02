AKP'li vekili Flormar'a davet eden iÅŸÃ§i: Patrondan mÄ± korkuyorsunuz?

AKP'li Cemil Yamanâ€™Ä± Flormar'a Ã§aÄŸÄ±ran direniÅŸteki iÅŸÃ§i Musa Ã–zhan: GÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geleceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m ama olmadÄ±. Patronlardan mÄ± korkuyorsunuz?

Seçil UÇAR

Kocaeli

Sendika hakkÄ± için direnen Flormar iÅŸçilerini önceki gün ziyaret eden ve mikrofonsuz konuÅŸma yapan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’Ä± kendisinin çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçi Musa Özhan, “Ben onlara o kadar çok güvenmiÅŸtim ki, en azÄ±ndan gümbür gümbür geleceklerini düÅŸünmüÅŸtüm ama olmadÄ±. Patronlardan mÄ± korkuyorsunuz?” diye sordu.

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve beraberindeki heyet direniÅŸin 17. gününde iÅŸçileri ziyaret etti. Cemil Yaman konuÅŸmasÄ±nÄ± mikrofonsuz yaptÄ±, iÅŸçilerin çoÄŸu konuÅŸulanÄ± duymadÄ±. Ä°ÅŸçileri iÅŸten atan patronlardan “KardeÅŸlerimiz” diye söz eden Yaman, iÅŸçilerle fotoÄŸraf çektirmeden alandan ayrÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçilerin tepkisini çeken bu durumu AKP’li yetkilileri hemen her gün arayan ve fabrika önüne davet eden Ä°ÅŸçi Musa Özhan ile konuÅŸtuk.

‘YARIM KALMIÅžTIM’

Musa Özhan, emekli olmasÄ±na raÄŸmen 6 aydÄ±r Flormar’da çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi. 5 çocuk babasÄ±... AKP Genel Merkezini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özhan, “Bütün siyasi partiler gelmiÅŸken AK Parti’nin de gelmesini istedim. Genel Merkezden sonra Kocaeli’yi, Gebze’yi aradÄ±m. Sonuçta geldiler, baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n üstünde yerleri var. Siyasi partiler gelip de herkese yön verirken bizim kendi partimizin de gelmesini istedik. Sol geliyor, komünistler geliyor, kadÄ±nlar geliyor, iÅŸçiler geliyor, öÄŸrenciler geliyor, herkes geliyor... Bizleri desteklemek için tüm partiler ve kadÄ±n dernekleri gelirken ben AK Parti’nin de gelmesini istedim, yarÄ±m kalmÄ±ÅŸtÄ±m çünkü” dedi.

HAYAL KIRIKLIÄžI

Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özhan, AKP’li vekilin neden mikrofonsuz konuÅŸtuÄŸunu da anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. AKP’ye güvendiÄŸini ama beklediÄŸi gibi bir ziyareti göremediÄŸini aktaran Özhan ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “OlmadÄ±, daha iyisi olmalÄ±ydÄ±. Sesinin gür çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorsa mikrofon kullanmayabilir. Ama sen sesini kimin duymamasÄ±nÄ± istiyorsun? Eski bir Petrol-Ä°ÅŸ üyesi olduÄŸuna göre, bunu gümbür gümbür söylemesi gerekirdi ama söylemedi. Onun kendi özel düÅŸüncesidir, özel düÅŸüncesine saygÄ± duyuyorum ama bu oldu mu, olmadÄ±. Sonuçta siyasi bir arenaya da gelmiÅŸsin seçim arifesinde. BurasÄ± her kesimden insanÄ±n olduÄŸu bir yer, HDP’lisi var, komünistler var, AK Parti’li de var. Hatta belki yüzde altmÄ±ÅŸÄ± AK Parti’lidir. Sonuçta onun da tepkisi vardÄ± ama mikrofonu alÄ±p da konuÅŸmuÅŸ olsaydÄ± daha iyi olacaktÄ±.”

‘DÜÅžÜNDÜÄžÜM GÄ°BÄ° OLMADI’

Meydanlarda AKP’nin kendilerini savunmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Özhan, “Senin sesini içeri gitmedikten sonra bana gelmiÅŸ bu bir ÅŸey ifade etmiyor. O sesi gümbür gümbür çÄ±karman gerekirdi ki buradaki insanlara daha güzel bir ortam sunasÄ±n. Sen ÅŸimdi akÅŸam seçim arifesinde gidip konuÅŸacaksÄ±n, mikrofonsuz mu konuÅŸacaksÄ±n? Soruyorum, mikrofonsuz konuÅŸabilir misin? HayÄ±r. Patronlardan mÄ± korkuyorsunuz? Ben onlara o kadar çok güvenmiÅŸtim ki, en azÄ±ndan gümbür gümbür geleceklerini düÅŸünmüÅŸtüm, o da olmadÄ±” dedi.

AKP DÖNEMÄ°NDE 200 BÄ°N Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N GREVÄ° YASAKLANDI

AKP iktidara geldiÄŸi 2002’den bu yana tam 15 grevi yasakladÄ±. Yasaklanan 15 grevin 7’si OHAL döneminde oldu. OHAL döneminde yasakladÄ±ÄŸÄ± ilk grev 18 Ocak 2017’de Asil Çelik oldu. 20 Ocak 2017’de 2200 iÅŸçiyi kapsayan EMÄ°S sözleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki fabrikalarda çalÄ±ÅŸan metal iÅŸçilerinin, 20 Mart 2017’de Akbank’Ä±n, 24 MayÄ±s 2017’de ÅžiÅŸecam iÅŸçilerinin, 5 Haziran 2017’de Mefar Ä°laç iÅŸçilerinin, 2 Åžubat’ta MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda 130 bin metal iÅŸçisinin ve en son ÅžiÅŸecam’a baÄŸlÄ± Mersin Soda Sanayi’de çalÄ±ÅŸan 530 iÅŸçinin grevi “Milli güvenliÄŸi ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit” iddiasÄ±yla hükümet tarafÄ±ndan yasaklandÄ±. Grev yasaÄŸÄ±ndan 200 bin iÅŸçi etkilendi.

KESKâ€™ten Flormar iÅŸÃ§ilerine dayanÄ±ÅŸma ziyareti

Flormarâ€™da haklarÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden iÅŸÃ§ilere provokatif saldÄ±rÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Haziran 2018 09:17

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