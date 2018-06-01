Gerekçeli karar skandalı: Israrla inkar etmek beraat gerekçesi oldu!

Enes Ata (8) ve Mahsum Mızrak'ın (14) yaşamlarını yitirmelerine ilişkin davada 3 polise baraat veren mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Polisin attığı gaz kapsülleri sonucu Enes Ata (8) ile Mahsum Mızrak’ın (14) yaşamlarını yitirmeleriyle ilgili davada 3 polis hakkında beraat kararı veren mahkeme gerekçeli kararında, “Sanıkların tutarlı ve ısrarlı bir biçimde haklarındaki suçlamaları inkar etmelerini” esas aldı.

Diyarbakır’da 28 Mart 2006 tarihinde çıkan olaylara dönük müdahale sırasında atılan gaz kapsülleri ile vurulan Enes Ata (8) ile Mahsum Mızrak’ın (14) ölümleriyle ilgili “Olası kast sonucu ölüme neden olmak” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, özel harekat polisleri H.A, N.Ö. ve B.Ö hakkında beraat kararları verildi. Davanın 26 Nisan’da görülen karar duruşmasında sanıkları beraat ettiren Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme verilen beraat kararlarının gerekçesini şöyle açıkladı: “Söz konusu gaz fişeklerin bulunamaması, adli emanetten kaybolması sebebiyle, suç konusu delillerin atıldığı silah ya da silahların tespit edilememesi, sanıkların tüm aşamalarda tutarlı ve ısrarlı bir biçimde suçlamaları inkar etmeleri, ölümlere neden olan kapsüllerin sanıkların silahlarından ateşlendiğine dair tanık beyanı, kamera görüntüsü, uzmanlık raporu gibi somut, maddi deliller elde edilememesi mevcut delillerden sanıkların beyanına itibar edilmiştir. Mevcut şüphe sanıklar lehine değerlendirilerek, müsnet suçun sanıklar tarafından işlendiği sabit olmadığından müsnet suçtan ayrı ayrı beraatine karar vermek gerekmiştir.”

AVUKAT ZEYTUN: CEZASIZLIK MEŞRULAŞTIRILDI

Davayı Mızrak ailesi adına takip eden İHD Diyarbakır Şube Başkanı Av. Abdullah Zeytun, mahkemenin açıklanan gerekçeli kararını değerlendirdi. Zeytun, soruşturmayı yürüten savcılığın olayın en başından beri delillerin toplanmasını ve muhafaza altına alınması konusunda kasıtlı bir şekilde davranarak failleri koruduğunu söyledi. Zeytun, “Davanın esasına etki edecek delillerin kaybedilmesi, değiştirilmesi ile ilgili çok açık şekilde müdahalenin olduğu görülmesine rağmen failler korundu. AİHM, davaya ilişkin verdiği ihlal kararında da açıkça soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediğine işaret etti. Buna rağmen kovuşturma (yargılama) aşamasında taleplerimiz reddedilmekle birlikte sürüncemeye bırakılan dosyada fail polisler beraat ettirildi. Beraat kararının gerekçesine bakıldığında somut ve net delillere rağmen gerekçe sunma ihtiyacı duyulmadığı, iki cümle şeklinde gerekçe yazıldığı ve somut delillere rağmen iddiaların ‘soyut’ nitelikte olduğu belirtilmiştir. Bu kararla cezasızlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz” dedi. Verilen karara ilişkin Antep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunulacak. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 14:54

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