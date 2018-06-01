İspanya'da yolsuzluk skandalı sağcı Rajoy hükümetini düşürdü

İspanya'da ana muhalefetin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle sağcı Mariano Rajoy hükümeti düştü. Yeni başbakan, PSOE Lideri Pedro Sanchez oldu.

İspanya'da ana muhalefet partisinin verdiği gensorunun kabul edilmesiyle Mariano Rajoy hükümeti düştü. Rajoy, hükümet hakkındaki gensoru önergesinin mecliste görüşülmesini beklemeden vedasını açıkladı.

Dün, Temsilciler Meclisi, mahkemenin iktidardaki Halk Partisinin (PP) bazı üyelerinin yolsuzluğa karıştığına hükmetmesi nedeniyle İspanya Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) hükümet hakkında verdiği gensoru önergesini görüşmek üzere toplandı.

Ana muhalefet partisi İspanya Sosyalist İşçi Partisi PSOE lideri Pedro Sanchez, yaptığı konuşmada, Başbakan Mariano Rajoy'a hitaben, "Sayın Rajoy, zamanınız doldu. İstifa etmeye hazır mısınız? İstifa edin ve bu gensoru burada ve hemen bitsin." dedi.

YENİ BAŞBAKAN SANCHEZ OLDU

Fotoğraf: EPA / JJ Guillen/AA

İspanya'da hükümetin gensoru ile düşmesinin ardından yeni başbakan, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Lideri Pedro Sanchez oldu.

RAJOY'DAN VEDA KONUŞMASI

Rajoy dün yaptığı açıklamada "Sandığın ve parlamentonun güvenoyuna sahipken neden istifa edeyim? Burada istifa etmesi gereken kişi sizsiniz." demişti. Bugünse oylama öncesi veda konuşmasını yaptı:

''Oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacak. Bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geliyor. Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu, bundan daha büyük onur olamaz. Tüm İspanyollara teşekkür ederim, iyi şanslar."

BASK PARTİSİNDEN DESTEK

Başbakan Rajoy, dünkü görüşmenin öğleden sonraki oturumuna katılmazken, gensorunun kabul edilebilmesi için desteğine ihtiyaç duyulan 5 sandalyeye sahip Bask Milliyetçi Partisinin (PNV) lehte oy kullanacağı belirtilmişti.

PNV Sözcüsü Aitor Esteban, yaptığı konuşmada, yolsuzluk davasındaki kararları gerekçe göstererek, önergeye destek vereceklerini bildirdi. Esteban, Sanchez'den erken seçimler için bir tarih belirlemesini de istedi

Partinin bu kararı almasında Sanchez'in Bask bölgesine bazı ayrıcalıkların tanındığı 2018 bütçesini devam ettirme sözü vermesi etkili oldu.

Böylece, gensorunun kabul edilebilmesi için gerekli olan 176 oy sınırının aşılmasının beklendiği ifade edildi. El Pais gazetesi, bugün yapılacak oylamada önerge lehinde 180 oy verileceğini yazdı.

Önergeyi, Bask partisi PNV'nin yanı sıra sol partilerden Podemos ile bağımsızlık yanlısı Katalan partileri de destekliyor.

GENSORU

Kamuoyunda "Gürtel olayı" olarak bilinen ve bazı PP üyelerinin 1990 ve 2000'li yıllarda rüşvet alarak seçim kampanyalarını finanse etmekle suçlandığı davada 24 Mayıs'ta karara varılmıştı.

Mahkeme, PP'nin 1987 ve 2010 yılları arasında mali işler müdürlüğü yapan Luis Barcenas'ın da aralarında olduğu bazı üst düzey yetkililer ile iş adamlarından oluşan 29 kişiye yolsuzluk suçlamasıyla toplamda 351 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkeme, kararında partinin yıllarca rüşvete bulaştığını gösteren deliller bulunduğu ve Başbakan Rajoy'un da şahitliğinin sorgulanması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefet partisi PSOE, bunun üzerine hükümet hakkında gensoru vermiş ve Rajoy'u istifaya çağırmıştı.

Oylamada ana muhalefet partisinin hükümeti düşürebilmek için mutlak çoğunluk olan 176 oya ulaşması gerekiyordu. Sol partilerden Podemos önergeye destek verse de sağ çizgide yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) gensoruya karşı çıkarak erken seçime gidilmesi çağrısı yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Haziran 2018 13:15

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