MESAM'da ihraç edilen Arif Sağ ve ekibi genel kurula geri döndü

İhraç edilen Arif Sağ ve ekibi, MESAM'ın Olağanüstü Genel Kurulunda divan seçiminin ardından verilen yönergenin kabul edilmesiyle genel kurula döndü.

Kayyım atanan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) 9. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Dün hukuksuz gerekçelerle ihraç edilen 30’a yakın MESAM üyesi, divanın belirlenmesinin ardından verilen yönergenin kabul edilmesiyle genel kurula geri döndü.

MESAM Olağanüstü Genel Kurulu'ndan 1 gün önce Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu 30’a yakın üye hukuksuz gerekçelerle ihraç edilmişti. İhraç haberinin ardından Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Rıza Binboğa'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada, ihracın en büyük sebebinin bu üyelerin genel kurula girmelerini engellemek olduğu vurgulanmıştı.

Saat 11.00 sıralarında başlayan genel kurul divan seçimi ile başladı. MESAM’dan ihraç edilen ekip ise otelin lobisinde divan seçiminden çıkacak kararı bekledi.

Otelin önünde ve lobisinde ise çok sayıda sivil ve üniformalı polisin güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

ÜYELERDEN SABAH'A TEPKİ

MESAM'ın Kayyım Başkanı Coşkun Sabah, divan seçilmeden önce konuşma yaptı. Üyeler, Sabah'ın divan seçimi öncesinde konuşmasının usule uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi.

DİVAN ÜYELERİNDEN ATILAN ÜYELER İÇİN YÖNERGE

Divana seçilen üyeler kayyımın attığı üyelerin geri alınabilmesi yönünde yönerge verdi. Yönerge yüzde 62 oyla kabul edildi. İhraç edilen üyeler genel kurula geri döndü.

MUHABİRİMİZ SALONA ALINMADI

Güvenlik görevlileri salonda basın mensupları olmasına rağmen Muhabirimiz Cansu Pişkin'le, Mezopotamya Ajansı muhabirini, "Basına kapalı etkinlik" gerekçesini öne sürerek salona almadı. İçerideki basın mensuplarının fotoğraflarının gösterilmesi üzerine ise bu fotoğrafların MESAM'ın kendi basın çalışanları tarafından çekildiği öne sürüldü. (İstanbul/EVRENSEL)

Arif Sağ ve ekibi MESAM'dan ihraç edildi

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 15:05

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