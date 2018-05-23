Arif Sağ: Orhan Gencebay nefret suçu işliyor

Seçime giden MESAM’da görevden alınan Eski Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ: Belki bizi engelleyecekler. Beni darbedecek karakterdeler.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Yaklaşan genel kurul öncesinde Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) yaşanan tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Arif Sağ başkanlığındaki eski yönetim kurulu üyeleri kendilerine dönük MESAM’da yapılan antidemokratik uygulamaları kamuoyuyla paylaştı. Kayyım atanan MESAM’da Eski Yönetim Kurulu üyesi Ali Haydar Timisi, "Rakipsiz bir şekilde seçim kazanmanın çabası içindeler" dedi. Arif Sağ da "Orhan Gencebay, o diklekçede şunu demek istiyor: MESAM’ı Aleviler ele geçirdi. Resmen nefret suçu işliyor" dedi.

Okmeydanı’daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi’nin arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı.

‘HAYSİYET KURULU, SAF DIŞI ETME OPERASYONUDUR’

Arif Sağ başkanlığındaki eski yönetim kurulu üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ali Hadar Timisi, 30’a yakın MESAM üyesinin haysiyet kuruluna sevk edilerek 31 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda seçme seçilme haklarının engellenmeye çalışıldığını belirtti. “Bu yapılanlar geçici yönetim kurulunun taraflı ve seçimlere girecek olan gruplar arasında Orhan Gencebay’ın liderliğini yürüttüğü ekibi açıkça öne çıkarması ve Arif Sağ başkanlığındaki gruba yönelik açık bir saf dışı etme operasyonudur.” diyen Timisi, geçici yönetim kurulunun gayri ahlaki ve gayri hukuki işlemlerle rakipsiz bir şekilde seçim kazanmanın çabası içinde olduğunu aktardı.

‘SUÇLAMALARININ ASILSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ’

Haklarında bu güne kadar yapılan tüm şikayet ve suç duyurularından dolayı hiçbir olumsuz yargı kararına muhatap olmadıklarını belirten Timisi, her genel kurul öncesi belli bir grup tarafından yapılan bu ve bunun gibi saldırılara karşı açtıkları tüm davaları kazandıklarını ifade etti. Arif Sağ’ın başkanlık yaptığı döneme dair Orhan Gencebay ekibinin öne sürdüğü görüşlerin Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından araştırıldığını dile getiren Timisi, “Bakanlık tarafından Arif Sağ başkanlığındaki yöneticiler hakkında, Orhan Gencebay, Recep Ergül, Fuat Güner, Ahmet Selçuk İlkan ve Suat Suna tarafından yapılan şikayetlerdeki iddialar Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişler tarafından araştırılmış olup, bu şahısların mesnetsiz suçlamalarının asılsız olduğu, şikayet konuları ile ilgili hiçbir somut bilgi, belge veya delile rastlanmaması sebebiyle yönetim kurulu üyelerimiz hakkında herhangi bir idari işlem yapılmasına yer olmadığı tespit edilmiştir.” şeklinde konuştu.

‘MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yaşanan antidemokratik uygulamalar karşısında üyelere MESAM’a sahip çıkma çağrısında bulunan Timisi, “Üyelerimizin sağ duyusuna güvenerek, sanatın ve sanatçının içinde bulunduğu bu zor koşullarda, inatla ürettikleri ile yaşamını sürdürmeye çalışan ve bu ülkenin kültüründe alnının teri olan tüm sanatçılarımızın hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

ARİF SAĞ: ARİF SAĞ: BENİ DARBEDEBİLECEK KARAKTERDELER

Basın açıklamasından sonra konuşan Arif Sağ 31 Mayıs’ta yapılacak genel kurula dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her türlü olumsuzluğa rağmen genel kurula gideceklerini söyleyen Sağ, “Belki bizi engelleyecekler. İçeri alınmayacaklar. Beni darbedecek karakterdeler. Hatta içeri girmesem dahi ben ve arkadaşlarım adaylığımızı belirteceğiz” dedi. Sağ, adaylıklarının kabul edilmemesi durumunda ise tavsiye ettikleri başka bir ekibi “B planı” olarak aday göstereceklerini ifade etti.

Haklarında yöneltilen iddialara sert tepki gösteren Sağ, “Bizle ilgili söylenen sözlerin yüzde 99’u yalan. Bakanlığı bizi çağırdık. Gelin bizi denetleyin, dedik. Onlar kendiliğinden gelip bizi denetlemediler. Geldiler denetlediler, hiçbir şey bulamazsınız o raporlarda. Orhan Gencebay’ın bir dilekçesi var. O dilekçede ‘etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir’ diyor. Burada ne demek istiyor. Bunu biraz daha açtığın zaman Orhan Gencebay resmen nefret suçu işliyor. Orada şunu demek istiyor MESAM’ı Aleviler ele geçirdi. Bu sözleri bu ülkede olmazsa uluslararası mahkemelere taşıyacağım. Böyle bir şey söylenemez” şeklinde konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mayıs 2018 15:02

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