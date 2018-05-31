Çağdaş Kaplan: Yeni bir soluk, yeni bir yaşam olacağız

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan 5 Dakikada’ya konuk oldu. Fatih Polat’ın sorularını yanıtlayan Kaplan, “yeni bir soluk, yeni bir yaşam olacağız” dedi.

Gazetecilik faaliyetine dönük baskılara dikkat çeken Kaplan, “Çıktığımız koşullara göz atmakta fayda var öncelikle. Basın ve ifade özgürlüğünün en ağır darbeleri yediği bir dönemdeyiz. Bu dönemde okura yeni bir ses ve soluk olabilmek için çıktık. Hem de gazetecilikte ısrar edebilme çabasını göstermek istiyoruz. Yayın politikamızı ilk sayımızda okurlarımıza duyurduk. Türkiye toplumundaki tüm kesimlerin sesi olmaya çalışacağız. Bugüne kadar sesi duyulmayanların da sesi olmaya çalışacağız. ‘Yeni bir soluk, yeni bir yaşam olacağız’ dedik” dedi.

Gazetenin içeriğine dair de bilgi veren Kaplan, “Kadın, ekoloji sayfalarımız var. Politika sayfamızda yine tüm kesimlere yer vermeye çalışıyoruz. Seçim dönemindeyiz, merkez medyada görünmeyen politik bir duruş var, ona yer vermeye çalışıyoruz. Yelpazesi geniş bir yazar kadromuz var. Okurlar pek çok yazarımızı yakından tanırlar. Kadromuz önümüzdeki dönemde daha da genişleyecek. Yıldırım Türker’den Mücella Yapıcı’ya, Celal Başlangıç’tan Murat Uyurkulak’a bir çok isim gazetemizde yazacak. Alanında uzman başka isimler de var ekonomiden politikaya...” ifadelerini kullandı.

‘ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER BİZİ MUTLU EDİYOR’

Yayın hayatına yeni başlamalarından dolayı dağıtım konusunda bazı sorunlar yaşadıklarını ifade eden Çağdaş Kaplan, “Okurlar bayilerde bulamayabiliyor. Bu yüzden telefon ve mailler yoluyla bize ulaşıyorlar. İlk gün çok olumlu tepkiler aldık. ‘Nerede kaldınız, biz bu gazeteyi bekliyorduk’ diyen okurlarımız oldu. Tüm okurlarımızın ve meslektaşlarımızın eleştiri ve önerilerini de bekliyoruz. Bu anlamda okur ve meslektaşlarımızdan hem yayına ilişkin hem de sayfalarımıza ilişkin öneri ve eleştiriler de geliyor. Bu açıdan çok mutlu oluyoruz” dedi.

‘ANKARA, DİYARBAKIR VE İZMİR’DE TEMSİLCLİKLER AÇACAĞIZ’

Yaklaşık 20’yi aşkın kişinin haber merkezinde görev aldığını ifade eden Kaplan, önümüzdeki süreçte yeni bürolar açacaklarını da dile getirdi:

“Haber merkezimiz İstanbul’da. Henüz, Ankara, Diyarbakır ve İzmir’de temsilciliklerimizi açmadık. Ancak oralarda çalıştığımız meslektaşlarımız var. Bu bölgelerde de en yakın zamanda büro açmayı planlıyoruz. Yeni bir gazete olduğumuz için koşullar henüz buna imkan vermiyor. Ama en kısa zamanda bunu tamamlayacağız.”

‘PEK ÇOK İLDE GÖNÜLLÜ MUHABİRLERİMİZ VAR’

Haber ağlarına ililşkin de bilgi veren Kaplan, “Mezopotamya Ajansı’yla çalışıyoruz. Bölgede yaygın bir haber ağı var. Yine yurt dışındaki ajanslarla paslaşmamız oluyor. Türkiye’de biliyorsunuz, ajansların hali ortada. Tek bir ajansa bağlı kalmak istemiyoruz. Yine gazeteye gönüllü olarak destek veren bir çok ilden gönüllü muhabir ağımız var. Serbest gazeteciler bu arkadaşlar, zaman zaman haberlerini yapıp bize gönderiyor. O arkadaşlarla çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘GAZETECİLİKTE ISRAR ETMEK ÇOK ÖNEMLİ’

Türkiye’de muhalif yayıncılığın önemine de vurgu yapan Kaplan, “Bu gazete bile bir duruştur aslında. Türkiye’de bir çok muhalif medya mecrası var. Hepsinin duruşu çok önemli ve değerli. Böylesi bir ortamda böyle gazeteler yayın hayatına devam ediyorsa, meslektaşlarımız gazetecilikte ısrar ediyorsa bu çok önemlidir. İleriye dair de bir umut. Seçim sonrasına dair de umut ediyoruz, bu ortamın değişeceğini biliyoruz. Bunu kim gerçekleştirecek, biz gerçekleştireceğiz gazeteciler, okurlar. Hep beraber basın üzerindeki baskı ve saldırıları dağıtabileceğiz. Ben umutluyum. Herkes de umutlu olmalı bence. Dik durmaya, mesleğimizde ısrar etmeye devam ediyoruz. Bütün bu baskıları dağıtırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. (Evrensel Web TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 14:08

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