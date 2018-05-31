YSK kesin aday listesini açıkladı; 33 yeni isim yer aldı
Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

YSK kesin aday listesini açıkladı; 33 yeni isim yer aldı

    • 31 Mayıs 2018 08:15

    27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan  27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

    Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. 

    AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

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    Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı. 

    Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. 

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    Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

    Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

     PARTİ ŞEHİR SIRA  ESKİ ADAY YENİ ADAY
     AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil 
     HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar
     HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç
     İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı
     HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç
     Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel
     MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba
     HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat
     Bağımsız Aday Balıkesir 1  Engin Günaydın 
     İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş
     Saadet Partisi  Bingöl  3  Vural Koşunkartay   Ahmet Turan Tursun 
     HDP Bursa 1. Bölge 10 Zeki Soyuşen  Mehmet Zahir Sarıtaş
     Saadet Partisi  Bursa 1. Bölge  6 Cengiz Arslan  Ersin Göktepe 
     Saadet Partisi  Bursa 2. Bölge  3 Ebrar Gülsüm Aygün  Hamza Aygün 
     Saadet Partisi  Bursa 2. Bölge  4 Hamza Aygün  Ensari Altınışık 
     HDP  Çankırı  2 Hüseyin Yekta Erpolat   Dilan Çetin 
     MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez  Abdulkadir Aytekin 
     Saadet Partisi  Diyarbakır  9  Fatih Yokuş 
     Saadet Partisi   Diyarbakır   10  Ayşe Dağ 
     Saadet Partisi   Diyarbakır   11  Yunus Yıldırım 
     Saadet Partisi   Diyarbakır   12  Zeki Dilek 
     İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın  İmren Çakırlar 
     CHP Elazığ 5 Mesut Başkan  Kadir Metin Öztürk 
     Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım  Nalan Bekman 
     İyi Parti Eskişehir  5 Emre Demir  Erkan Bursalı 
     HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay
     HDP Gaziantep  8 Umut Baran  Mizgin Yaman 
     HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek
     HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay
     Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper
     HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul
     HDP Kocaeli  10 Damla Bağcı Maşallah Beyret
     Saadet Partisi Kocaeli   11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar
     İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek
     İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez
     HDP Malatya 6 Sinan Öztürk   Yusuf Bozkuş 
     HDP Manisa 1 Lezgin Botan   Sırrı Sakık
     Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez
     Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul

    (AA) 

    Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 08:46
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