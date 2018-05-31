YSK kesin aday listesini açıkladı; 33 yeni isim yer aldı
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.
Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.
AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.
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Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.
Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.
Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.
Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:
|PARTİ
|ŞEHİR
|SIRA
|ESKİ ADAY
|YENİ ADAY
|AK Parti
|Adana
|8
|Samir Altunkaynak
|Mehmet Akif Dostbil
|HDP
|Adana
|10
|İbrahim Yakut
|Eser Çapar
|HDP
|Adıyaman
|5
|Mehmet Selim Özbek
|İsmet Ardıç
|İyi Parti
|Afyonkarahisar
|5
|Alper Yağcı
|Merve Balandı
|HDP
|Ağrı
|3
|Talha Kaya
|Abdullah Koç
|Vatan Partisi
|Ankara 1. Bölge
|6
|Hasan Fırat Kayaönü
|Ali Yüksel
|MHP
|Ankara 2. Bölge
|9
|Vedat Köseoğlu
|İlkay Uyar Kaba
|HDP
|Ardahan
|2
|Yaşar Kaya
|Öztürk Polat
|Bağımsız Aday
|Balıkesir
|1
|Engin Günaydın
|İyi Parti
|Bilecik
|2
|Batuhan Atalay
|Merve Bektaş
|Saadet Partisi
|Bingöl
|3
|Vural Koşunkartay
|Ahmet Turan Tursun
|HDP
|Bursa 1. Bölge
|10
|Zeki Soyuşen
|Mehmet Zahir Sarıtaş
|Saadet Partisi
|Bursa 1. Bölge
|6
|Cengiz Arslan
|Ersin Göktepe
|Saadet Partisi
|Bursa 2. Bölge
|3
|Ebrar Gülsüm Aygün
|Hamza Aygün
|Saadet Partisi
|Bursa 2. Bölge
|4
|Hamza Aygün
|Ensari Altınışık
|HDP
|Çankırı
|2
|Hüseyin Yekta Erpolat
|Dilan Çetin
|MHP
|Diyarbakır
|2
|Rabia Görmez
|Abdulkadir Aytekin
|Saadet Partisi
|Diyarbakır
|9
|Fatih Yokuş
|Saadet Partisi
|Diyarbakır
|10
|Ayşe Dağ
|Saadet Partisi
|Diyarbakır
|11
|Yunus Yıldırım
|Saadet Partisi
|Diyarbakır
|12
|Zeki Dilek
|İyi Parti
|Edirne
|1
|Mehmet Akalın
|İmren Çakırlar
|CHP
|Elazığ
|5
|Mesut Başkan
|Kadir Metin Öztürk
|Vatan Partisi
|Eskişehir
|7
|Ayçan Aybüke Yıldırım
|Nalan Bekman
|İyi Parti
|Eskişehir
|5
|Emre Demir
|Erkan Bursalı
|HÜDA PAR
|Hakkari
|1
|Cemal Demirayak
|Yalçın Tay
|HDP
|Gaziantep
|8
|Umut Baran
|Mizgin Yaman
|HDP
|İstanbul 1. Bölge
|18
|Kuvvet İhsan Lordoğlu
|Alican Çağrı Gökçek
|HDP
|İzmir 1. Bölge
|14
|Hayri Etyemez
|Kerem Ay
|Saadet Partisi
|Karabük
|2
|Mehmet Yüce
|Hüsnü Latif Alper
|HDP
|Kocaeli
|8
|Ferhat Demirelli
|Necmettin Doğrul
|HDP
|Kocaeli
|10
|Damla Bağcı
|Maşallah Beyret
|Saadet Partisi
|Kocaeli
|11
|Fatma Betül Uludağ
|Sevil Ertatar
|İyi Parti
|Konya
|10
|Nazmi Sırıt
|Oğuz Şimşek
|İyi Parti
|Konya
|14
|Derya Özgülcü
|Abdullah Mahmut Tunçez
|HDP
|Malatya
|6
|Sinan Öztürk
|Yusuf Bozkuş
|HDP
|Manisa
|1
|Lezgin Botan
|Sırrı Sakık
|Saadet Partisi
|Şanlıurfa
|3
|Hüseyin Mete
|Rıdvan Söylemez
|Vatan Partisi
|Şırnak
|3
|Büşra Şahin
|Yiğit Alp Yurdakul
(AA)Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 08:46