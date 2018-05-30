HDP: YSK, Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetti

HDP, Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanma talebinin YSK tarafından reddedildiğini açıkladı.

HDP, Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’de yayınlanacak “Liderler FOX’ta" programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini açıkladı.

HDP tarafından yapılan açıklamada ret kararına karşı çıkan YSK üyelerinin de olduğu ifade edildi.

YETKİ ADALET BAKANLIĞINDA

Başvuru hakkında karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığında olduğu belirtilen kararda, “Demirtaş’ın Liderler Fox’ta programına katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi mercii T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulunun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir” ifadesi kullanıldı.

'DEMİRTAŞ’A AYNI HAKKIN TANINMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

YSK’nin bu kararına iki üyesi karşı oy kullandı. YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK Üyesi Yunus Aykın, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’na atıfta bulunarak tüm cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Demirtaş’a tanınmamasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

Çiftçi ve Aykın’ın ret kararına sundukları karşı oy yazısında şu ifadeler kullanıldı: “Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yuğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş’a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığına ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz.”

PORTAKAL: DEMİRTAŞ SORULARIMIZA YAZILI YANIT VERDİ

“Liderler FOX’ta" programı hazırlayan Fatih Portakal da Twitter üzerinden paylaştığı mesajında “Cezaevinde kampanyasını sürdüren #SelahattinDemirtaş sorularımıza yazılı yanıt verdi. Cevaplar akşam 8’de #LiderlerFox’ta. Maalesef garip bir durum bazı soruları gıyabında eş başkanlar yanıtlayacak” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 18:17

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