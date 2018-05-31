Flormar işçisine destek büyüyor: Siz kazanırsanız tüm kadınlar kazanır

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti.

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Flormar işçilerini ziyaret etti.

Kozmetik firması Flormar'ın Gebze Organize Sanayi Sitesi'nde kurulu fabrikasında sendikalaştıkları için çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor. Öte yandan işçilerle dayanışma eylemleri ve destek ziyaretleri de hız kazandı. Son olarak Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği direnişteki işçileri ziyaret etti.

"Zafer direnen emekçinin olacak", "Sendika haktır engellenemez", "İşçilerin birliği Flormar'ı yenecek" sloganları atarak direniş alanına giren dernek üyeleri işçilere destek mesajlarını dile getirdi. Dernek adına konuşan Gözde Meydan, "Flormar işçisi kazanırsa bizler de kazanırız" diyerek başladığı sözlerine "Flormar işçilerinin kaderiyle kaderimiz birdir. Flormar işçisi kazanırsa ve bu fabrikaya sendika girerse tüm Türkiye işçileri kazanacaktır. Tüm kadınlar kazanacaktır" diye devam etti. İşçilerin anayasa haklarını kullandıklarını belirten Meydan "Flormar işçisi bugün açlıkla, işsizlikle terbiye edilmeye çalışılıyor. Biz Flormar patronuna diyoruz ki haklı olduğunuz tek bir şey var. Reklamlarınızda da söylediğiniz gibi eğer kadınlar isterse başarır" dedi. Meydan Flormar patronunun suç işlediğini belirterek bu suçtan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini, işten çıkarılan işçilerin sendikalı olarak ise geri alınması gerektiğini dile getirdi.

Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneğine teşekkür etti.

Her geçen gün desteklerin arttığını dile getiren Akyüz, "Bu haklı davada her zaman herkes arkanızdadır. Bu işi başaracak olan siz kadınlarsınız. Örgütlenmenin önündeki engeller de ortak mücadelemiz ile ortadan kalkacaktır. Bu vurdumduymaz, hak hukuk tanımaz anlayışı döndüreceğiz" dedi.

Akyüz fabrika etrafına çekilen setleri göstererek "Etrafa her geçen gün setler çekiliyor. Ama unuttukları bir şey var. Bu insanların arasındaki gönül ilişkileri. Siz duvar ördüğünüzü zannediyorsunuz ama çıktıklarında mahallelerinden beraberler" dedi.

"Biz o fabrikaya gireceğiz, çalışacağız, emeğimizin karşılığını alacağız. Bu anlayis insanları sömürmeye devam ettiği zaman da kavgamız büyüyecek, mücadelemiz sürecek ve türkiyenin her tarafına yayılacak" diyen Akyüz, çıkarılan işçilerin inancı ve kararlılığının bunu başaracağını dile getirerek sözlerini bitirdi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 01:42

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