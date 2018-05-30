Gözaltında kaybedildi, asker kaçağı olarak aranıyor!

Gözaltında kaybedilen Cüneyt Aydınlar’ın kardeşi, polislerin her yıl ağabeyi için asker kaçağı tutanağı imzalatmak amacıyla eve geldiklerini söyledi.

1994’te gözaltında kaybedilen Cüneyt Aydınlar’ın kardeşi Emrah Aydınlar, ağabeyi için asker kaçağı tutanağı imzalatmak için her yıl polislerin evlerine geldiğini söyledi.

1991 yılında Diyarbakır’dan İstanbul’a iktisat fakültesinde okumak için gelen Cüneyt Aydınlar 23 yaşında 14 Şubat 1994’te gözaltına alındı. 16 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Aydınlar, günlerce işkencede kaldıktan sonra 28 Şubat 1994 tarihinde bir eve teşhis için götürüldü ve bir daha haber alınamadı. Aile, Aydınlar’ın gözaltına alındığını ise, yaklaşık 10 gün sonra yakınlarının haber vermesiyle öğrendi. Babası Abdulkadir Aydınlar Diyarbakır’dan İstanbul’a giderek, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesine başvurdu. İHD avukatlarıyla birlikte Aydınlar’ın akıbetini öğrenmeye çalışan yakınlarının yaptıkları araştırmalar sonucunda İstanbul Gayrettepe Siyasi Şubeye giden aileye önce gözaltında olmadığı söylense de yapılan girişimler sonucunda gözaltında olduğu kabul edilmişti.

‘EVE GELİP TUTANAK TUTMAK İSTİYORLAR’

Mezopotamya Ajansından Berivan Altan’ın haberine göre ağabeyini 23 yıldır arayan kardeşi Emrah Aydınlar, acılarının hâlâ taze olduğunu ve bu olay sonrasında evlerinin onlarca kez polislerce basıldığını söyledi. Aydınlar, her yıl polislerin evlerine geldiğini ve Cüneyt’in “asker kaçağı” olduğu gerekçesiyle tutanak tutmaya çalıştığını, bu şekilde acılarının sürekli canlı tutulduğunu söyledi. Kardeşini aramaktan hiç vazgeçmediklerini belirten Aydınlar, “Annem hâlâ psikolojik olarak tedavi görüyor. İlaç kullanıyor. En çok onun için zor oldu. Gözaltında kaybı bir anneye anlatmak çok zor. Her gece kapı bekleyen bir kadın. Kayıp oldu mu, çok farklı bir beklenti içerisindesiniz. Bugün bile aynı duygular içerisindeyiz. Hâlâ bile ara ara kapı eşiğinde bekliyor annem. 14 yıl boyunca kapı eşiğinde Cüneyt’in gelmesini bekledi. Bu acılarla geldik. Bunun bir tarifi yok” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 14:06

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