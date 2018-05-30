Savcı ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesini düşünce özgürlüğü olarak kabul etti

Ermeni Soykırımı anmasında gözaltına alınanlara dair soruşturmada savcı düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verdi.

İHD’nin Ermeni Soykırımı anmasında gözaltına alınanlara dönük açılan soruşturmada savcı, düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu yaparak kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti.

İnsan Hakları Derneği Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu'nun Ermeni Soykırımı anmasına komisyona ait pankart ve soykırımda katledilenlerin fotoğraflarını getiren Leman Yurtsever, Jiyan Tosun ve Gamze Özdemir gözaltına alınmış, gözaltında fiziki ve sözlü kötü muameleye maruz kalmışlardı. İHD’nin verdiği bilgiye göre gözaltına alınanların elleri kelepçelenmiş, kendilerine son sesle ırkçı şarkılar dinletilmiş ve karakolda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardı. Yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları tarafından gözaltına alınanlar hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucu kararını veren basın suçları savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederken; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu ve düşünce ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

‘BU KARARI YANIMIZDA TAŞIYACAĞIZ’

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Coğrafyamızda, Türkiye’nin altına imza attığı bütün uluslararası sözleşmeler göz ardı edilerek, düşünce ve ifade özgürlüğünün geldiği nokta ortada. Yüzlerce insan devletten farklı düşündükleri için cezaevlerinde. Bu nedenle, Basın Suçları Savcılığının vermiş olduğu bu kararın, siyasi irade tarafından dikkatte alınmasını istemek bizim için çok önemli. Bundan böyle her 24 Nisan etkinliğimizde basın savcısının vermiş olduğu bu kararı yanımızda taşıyacağız., Ve eğer etkinliklerimiz bir kez daha engellenmek istenirse, bu kararı bizi engellemek isteyen resmi görevlilere göstereceğiz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Mayıs 2018 13:39

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