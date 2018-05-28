İnce'den 'Pensilvanya' yanıtı: Biraz düşün şu an kimle aran bozuk?

Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce arasında ‘Pensilvanya’ polemiği sürüyor.

Muharrem İnce de, 2001'de AKP kurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pensilvanya'ya ziyaret düzenlediğini iddia etmişti. Erdoğan, İnce'ye "İspat etmezsen namertsin" yanıtını verdi. Muharrem İnce de "2001'dePensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce arasındaki ‘Pensilvanya’ polemiği devam ediyor.

Muharrem İnce de, 2001'de AKP kurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pensilvanya'ya ziyaret düzenlediğini iddia etmişti.

‘AÇIKLAMAZSAN NAMERTSİN’

Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaptığı mitingde Muharrem İnce'nin ‘Pensilvanya’ iddiasına yanıt verdi: "Şimdi bir şey daha söyledi; 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedim mi?' Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin Genel Başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Senin Başkanın da, sen kendin de siz hangi partiyi kurdunuz ya? Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda Genel Başkanının yanında iyi yetişmiş."

İNCE: CUMHURBAŞKANI OLUNCA ADINI VERECEĞİM

İnce de Çanakkale'de düzenlediği mitingde Erdoğan’a yanıt verdi:

“Birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben dedim ki "2001'de partiyi kurarkenPensilvanya 'ya gidip icazet aldın mı?" dedim. Bugün demiş ki "İspatlamazsan namertsin". Bak açıklıyorum. Aramızda kalsın. Değerli hemşehrim Erdoğan. 2001'dePensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni. "Beraber gittik" dedi. Allah'ın izni, milletin istiğiyle ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu.” (HABER MERKEZİ)

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