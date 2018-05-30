Binlerce Ã§alÄ±ÅŸan kreÅŸ istiyor yetkililer ise yanÄ±t vermiyor

Ä°stanbulâ€™da alÄ±ÅŸan binlerce saÄŸlÄ±k emekÃ§isi ve iÅŸÃ§iler kreÅŸ talep ediyor. Ancak yetkililer bu talepler karÅŸÄ±sÄ±nda suskunluÄŸunu koruyor.

Ä°stanbul’da bulunan HaydarpaÅŸa Numune Hastanesi, Siyami Ersek GöÄŸüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ve Tuzla Devlet Hastanesinde çalÄ±ÅŸan binlerce saÄŸlÄ±k emekçisi ve iÅŸçiler kreÅŸ istiyor. ÇocuklarÄ±nÄ± yüksek ücretlere özel kreÅŸlere gönderen hatta iÅŸlerini bÄ±rakmak zorunda kalan ve kreÅŸ talep eden iÅŸçi ve emekçilere yetkililer ise yanÄ±t vermiyor.

KREÅž YERÄ°NE OTOPARK!

Ä°stanbul Anadolu yakasÄ±nda bulunan, 2 bin civarÄ±nda iÅŸçi ve saÄŸlÄ±k emekçisinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± HaydarpaÅŸa Numune Hastanesinin kreÅŸi 2013 yÄ±lÄ±nda kapatÄ±ldÄ± ve yerine otopark yapÄ±ldÄ±. HaydarpaÅŸa Numune Hastanesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ise yan tarafta bulunan Siyami Ersek GöÄŸüs Kalp ve Damar Cerrahisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin kreÅŸi gösterildi. Ancak bir ÅŸartla: Gebe olduÄŸunu öÄŸrenen bir çalÄ±ÅŸan sÄ±raya girecek, kreÅŸin kapasitesi dolmamÄ±ÅŸsa ve sÄ±ra ona gelmiÅŸse çocuÄŸunu kreÅŸe verebilecek. KreÅŸ için baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir kadÄ±n iÅŸçi, “SÄ±ra gelmedi ve çocuÄŸumu daha yüksek bir ücretle dÄ±ÅŸarÄ±daki bir kreÅŸe verdim” dedi.

BAÅžVURUNUN ÜZERÄ°NDEN 2 AY GEÇTÄ°

Anadolu yakasÄ±ndaki bir baÅŸka büyük hastane 1500 kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Tuzla Devlet Hastanesi. Burada ise çalÄ±ÅŸanlarÄ±n kreÅŸ talebi “BakanlÄ±ÄŸÄ±n bütçe vermemesi”, “KreÅŸ için yer olmamasÄ±” gibi gerekçelerle karÅŸÄ±lanmÄ±yor.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n çok önemli bir sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren SES Anadolu Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nurdan Gürer, “HaydarpaÅŸa Numune Hastanesinde kreÅŸ için çalÄ±ÅŸanlar sÄ±raya giriyor. Biz sendika olarak kamu kurumlarÄ±nda kreÅŸ açÄ±lmasÄ± zorunluluÄŸuna dayanarak saÄŸlÄ±k emekçilerinden dilekçe topladÄ±k. HemÅŸiresinden, taÅŸeron iÅŸçisine kadar topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 150 dilekçeyle baÅŸvurduk. Ancak baÅŸvurumuzun üzerinden 2 ay geçmesine raÄŸmen baÅŸhekimlikten bir yanÄ±t alamadÄ±k. Bu ret anlamÄ±na geliyor” dedi. Tuzla Devlet Hastanesi çalÄ±ÅŸanlarÄ± için de kreÅŸ talep ettiklerini ifade eden Gürer, “Ama hâlâ kreÅŸ yok” dedi.

YARI ZAMAN MODELÄ° KADINLARI HEDEF ALIYOR

GeçmiÅŸ süreçte kreÅŸlerin kamusal nitelik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Gürer, “GeçmiÅŸ yÄ±llarda birçok kadÄ±n çalÄ±ÅŸan çocuklarÄ±nÄ± hastanelerin kreÅŸinde çok cüzi miktar paralar ödeyerek büyüttü. Åžimdi var olan kreÅŸler yüksek ücretli ve niteliksiz, hafta sonlarÄ± da kapalÄ±. Bizler vardiyalÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, hafta sonu da dahil 7/24 açÄ±k kamusal kreÅŸ talep ediyoruz” diye konuÅŸtu.

Hükümetin uzunca zamandÄ±r getirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸma düzenine de vurgu yapan Gürer, “YarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸma modeli 2 yÄ±l önce torba yasayla yapÄ±lan düzenleme ile 657 sayÄ±lÄ± Yasa’ya yerleÅŸtirilmiÅŸti. Åžimdi, bunun nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±na dair yönetmelik düzenleniyor. KadÄ±nlar hedef alÄ±nÄ±yor. YarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸma kadÄ±nlarÄ±n ev içi iÅŸlerini ve çocuk bakÄ±m iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor gibi sunuldu. Ama kadÄ±nlar çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ndan koparÄ±lmak isteniyor. KadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki yeri açÄ±sÄ±ndan da kreÅŸ konusunda yÄ±llardÄ±r tek adÄ±m atÄ±lmadÄ±” dedi.

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KADINLARI Ä°ÅžSÄ°Z BIRAKIYOR

SES Anadolu Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Erdal Güzel de “2007 yÄ±lÄ±nda devlet kurumlarÄ±ndaki ödenekler kesildi, 492 olan kreÅŸ sayÄ±sÄ± 50’lilere düÅŸtü. Var olan kreÅŸlere ise 3 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklar alÄ±nmÄ±yor. Bu durum kadÄ±nlarÄ±n iÅŸten çÄ±kmasÄ±na bile yol açÄ±yor” diye konuÅŸtu. Devletin hiçbir sorumluluÄŸunu yerine getirmeyerek, kadÄ±nlarÄ± çocuk bakÄ±m yükü ile baÅŸ baÅŸa bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Güzel, “Sonra da yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmayÄ± bir lütuf gibi sunuyor. KadÄ±nlarÄ±n çalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndan kopmasÄ±na neden olacak yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmiyoruz. DoÄŸum öncesi ve sonrasÄ± izinler arttÄ±rÄ±lmalÄ±. Kamusal kreÅŸ ve bakÄ±mevi talebimiz acilen karÅŸÄ±lanmalÄ±dÄ±r. SaÄŸlÄ±k emekçileri yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda ücret alÄ±yor. Memurlar bu maaÅŸÄ±n yarÄ±sÄ± özel kreÅŸlere mi verilecek? Ä°nsanca yaÅŸamaya yetecek ücret istiyoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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