Fakıbaba'dan 'deli dana' açıklaması: O etleri ben de yiyorum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun” dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının birlikte hazırladığı "Hayvan Borsası" projesinin imza töreninde konuştu.

'DAR GELİRLİ VATANDAŞIM ET YEMESİN DİYE...'

Fakıbaba, AKP’nin "Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır? Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz."

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere nasıl mazot desteği verildiğini hala anlamadığını iddia eden Fakıbaba, üreticiye dönüm başı mazot desteği verildiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğluna bakıyorum, 'Fakıbaba bu işten anlamıyor, bilmiyor, etmiyor' diye bazı laflar söylüyor. Bizler ana muhalefet partisine her zaman saygı duyarız. Cumhurbaşkanı adaylarına da saygı duyarız. Benim söylemek istediğim bir şey var. Lütfen Sayın Kılıçdaroğlu, bir şey konuşurken mutlaka bilerek konuşmak lazım. Bilmeden, etrafınızdaki adamlar yanlış bilgi veriyorlarsa, siz de vatandaşın önünde ana muhalefet partisi lideri olarak kalkıp tarım bakanını suçluyorsanız, inanın ki doğru değil. Etrafınızdakilere inanmayınız. Açın bakın destekler nedir, hangi tarım ürününe destek veriyoruz." (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 23:42

