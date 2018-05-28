Van'da basın açıklaması ve eylem yasağı 1 ay daha uzatıldı

Van Valiliği, 2 yılı aşkın bir süredir her ay uzattığı eylem ve etkinlik yasağını bir kez daha uzattı.

Van Valiliği 2 yılı aşkın süredir kentte her ay ilan ettiği eylem ve gösteri yasağını bir kez daha uzattı. İki yıl içerisinde sadece AKP ve AKP'ye yakın kurumların eylemlerine izin veren Valilik, muhalif hiçbir kurum ve kitle örgütünün eylemlerine izin vermedi.

YASAK HER AY UZATILIYOR

Valiliğin yasakla ilgili açıklaması şöyle: "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim takvimi (dönemi) içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere) 29.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle mülki idare amirliklerinin (merkez ilçelerde Valilik, dış ilçelerde kaymakamlıklar) iznine bağlanmış, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesi ve kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilmesine izin verilmiş, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 29.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle yasaklanmıştır." (Van/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:48

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