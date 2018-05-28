Ayhan Bilgen: Sandıklara sahip çıkmaya çağırıyoruz

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 'Tüm yurttaşlarımızı sandıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.' dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında sandık taşıma kararına ilişkin konuştu. “Sandıklar HDP’nin yüksek oy aldığı yerlerden AKP’nin yüksel oy aldığı yerlere taşınıyor” diyen Bilgen, tüm vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

Reddedilen adaylara ilişkin de bilgi veren Bilgen, “Adaylarımızdan Bedriye Yorgun, İdris Baluken, Turgut Öker, Yüksel Akgün ve Abdullah Gürgen ile ilgili kararlar doğrudan seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlaldir, kabul edilemez. Bedriye Yorgun ile ilgili karar para cezasıdır. Baluken’le ilgili de para cezası verilmiş, infaz tamamlanmıştır, ama buna rağmen bölge mahkemesi hızlı bir operasyonla adaylığını engellemiştir. Yüksel Akgün ve Abdullah Gürgen hakkındaki karar da bir hukuk ihlalidir. Turgut Öker Avrupa’da yaşayan milyonlarca Alevinin temsilcisi olarak adayımız olmuştur. Gene keyfi bir durumla, bir hakaret davası ertelenmesine rağmen, adaylığı kabul edilmemiştir” dedi.

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144 BİN SEÇMENİN TAŞINMASI HAK GASPIDIR

Sabdık taşıma karatının baskıların bir başka yöntemi olduğunu söyleyen Bilgen, “HDP sadece yüzde 10’la değil her türlü barajla uğraşmaktadır. YSK’nın 144 bin seçmeni etkileyen sandık taşıma kararı, seçimin sonucunu belirleyecek ciddi bir sayısal niteliği etkiliyor. Birkaç bin seçmenle hangi milletvekilinin seçileceğinin belli olduğu bölgelerde, 144 bin seçmenin hak gaspına maruz kalacağı çok açıktır. Bu seçmen iradesinin tanınmamasıdır. Sandıklar HDP’nin yüksek oy aldığı yerlerden AKP’nin yüksel oy aldığı yerlere taşınıyor” dedi.

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“90’lı yıllarda gerçekleşen olaylar güvenlik gerekçesi olarak sunuluyor” diyen Bilgen, “Siirt’teki taşıma kararına gerekçe gösterilen olay, 1993 yılında gerçekleşmiş. 25 yıl sonra sanki o coğrafyada güvenlikle ilgili hiçbir şey değişmemiş gibi taşıma kararına gerekçe yapmak bahane üretmektir. Başka bir gerekçe seçmen sayısının azlığı. Oysa bu yörelerin seçmen sayılarına baktığınızda 300-400-700 seçmen olduğu görülüyor. Daha az seçmenli kimi yerlerde taşıma kararı verilmemiş” ifadelerini kullandı.

Seçmenleri sandığa sahip çıkmaya çağıran Bigen, “Bu baskılara karşı, tüm yurttaşlarımızı sandıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Herkesin sandık görevlisi olması konusunda duyarlılılığını ortaya koyması gerekiyor. Tüm bu zorluklara, engellemelere ve haksız uygulamalara rağmen seçim günü oylarına sahip çıkacak, demokratik değişimin önünü açacaklardır” dedi. (HABER MERKEZİ) Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - 144 bin seçmenin sandığı taşınacak

Seçim Günlüğü (28 Mayıs 2018) - 144 bin seçmenin sandığı taşınacak

CHP'den 'sandık güvenliği' uygulaması: Adil Seçim Seferberliği

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs 2018 15:30

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